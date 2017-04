Zaffaroni, sobre las causas contra Cristina: “Un corrupto o un coimero no lava el dinero a través de un hotelito”

Zaffaroni volvió a defender a la ex presidenta y criticó el accionar de la Justicia. Foto: Archivo

El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni volvió a defender a la ex presidenta Cristina Kirchner ante el avance de las causas por corrupción que la involucran. En una entrevista con C5N, el ex magistrado criticó el accionar de la justicia federal en las investigaciones contra la ex jefa del Estado por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita.

"Me parece que una coima por obra pública me implicaría un volumen de dinero que de ninguna manera se puede lavar a través de los alquileres de una pequeña empresa. La lógica me está indicando eso", apuntó anoche.

Y agregó: "En segundo lugar, en todos los allanamientos que se hicieron encontraron inquilinos. O eran inventados o no pagaban alquiler y lo pagaba otro".

Zaffaroni cuestionó, además, la actuación de Claudio Bonadio -a cargo de la causa Los Sauces-, que entendió que la ex presidenta comandó una "asociación ilícita". En ese marco, el ex juez dijo que la "asociación ilícita es un delito complejo" y reiteró que lo considera "inconstitucional".

"Una personalidad que se dedica a la corrupción opera con una determinada lógica criminal. Dentro de esa lógica criminal, no me entra que lave dinero a través de un hotelito", resaltó.

Y añadió: "Uno al hacerse penalista empieza a pensar en la lógica criminal. Dentro de esa lógica criminal, un corrupto o un coimero no lava dinero a través de un hotelito. Y si va a coimear, dentro de un volumen dinerario de esa naturaleza, no va coimear unos centavos".

"Se está hablando de coimas por contratos de 20 mil millones del orden. Si alguien va a pagar una coima por 20 mil millones, es evidente que no es el alquiler de un hotel. El alquiler de un hotel es una pyme. A través de eso no se puede pagar una coima", sostuvo.

La ex mandataria está procesada por asociación ilícita en la contratación de la obra pública y la causa está en manos del juez federal Julián Ercolini.

