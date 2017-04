NOTICIA

Publicado el 19.04.2017

Young Heavy Souls relanza el último álbum de Mux Mool Tras un par de álbumes Skulltaste (2010) y Planet High School (2012) y varios Eps en Ghostly International, el productor de Denver Mux Mool decidió autoeditar en Bandcamp el pasado 2016 su último trabajo, un álbum titulado Implied Lines.

Su popularidad ha ido creciendo con el paso de los meses hasta tal punto que Young Heavy Souls, sello basado en Detroit, ha decidido reeditarlo en cassette y CD acompañado de una nueva portada y de dos nuevos temas (uno de ellos lo tienes más abajo).

A la venta el próximo 2 de junio.

Tracklist:

01. Sympathy Beat

02. Monday

03. Eyebrown Dandruff

04. Six AM

05. Never Go Home

06. Fifteen Tons

07. The IRS

08. Starfighter Courage

09. Sing Heal All

10. Love Song Portada:



Más información:

Mux Mool: Web Oficial

