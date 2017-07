12/07/2017 – 16:30

Regresaron al país

Yanina Latorre: “Mientras él no embarace a ninguna…”

La pareja volvió de su viaje a Punta del Este y fue abordada por los periodistas que los esperaban. Ella habló mientras que él se sacaba fotos con sus fans.

Luego de tomarse unos días de relax en Punta del Este, Diego y Yanina Latorre regresaron al país y fueron interceptados por la prensa a la salida del aeropuerto.

El futbolista optó por quedarse en silencio y no respondió a las pregunta de los periodistas que lo esperaban.

Sin embargo, Yanina accedió a hablar con sus colegas. “No se puede hablar de reconciliación porque nunca hubo pelea“, contó la panelista de LAM y agregó que durante el viaje con Diego hablaron “como cualquier pareja que se encuentra en un momento de crisis”.

“¿Seguís enamorada de Diego?“, le consultaron a Latorre y sin dudar ella respondió: “Sí“. “Cada pareja es un mundo, uno tiene que conocer como es adentro para saber la reacción del otro. Pesa la cantidad de años y el vínculo que tenes”.

Además, la participante del Bailando 2017 desmintió haber tenido un amante y aseguro: “Ahora dicen que como soy cornuda me lo merezco porque alguna vez tuve un amante. Primero que es mentira, y segundo, que sería ¿ojo por ojo?”

“Yo estoy apostando a la familia, a un proyecto de vida. Esto es una gran cagada lo que me pasó. Como decía mi abuela, cuando las cosas se rompen, se pegan y si sirven, se vuelven a usar”, explicó.

“Un polvo no arruina un proyecto de vida. A mí también me han calentado otros tipos. No nos hagamos los monjes. A nadie le gusta el chocolate todos los días. Mientras no embarace a ninguna ni nada…”, concluyó Yanina.

