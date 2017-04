Ya son dos los muertos por las intensas lluvias en Comodoro Rivadavia

Las precipitaciones ya dejaron más de 3.000 evacuados y algunas localidades aisladas

Dos personas muertas y casi cien mil afectadas fueron la consecuencia de nuevas lluvias intensas registradas en las últimas horas en Comodoro Rivadavia, una ciudad declarada como "zona de desastre" mientras no cesa el mal tiempo.

Una de las víctimas fatales fue identificado como Luis Remolcoy, un obrero de la construcción de 44 años que murió arrastrado por el agua en la intersección de las calles 10 de Noviembre y La Montada, en la zona sur de la ciudad.

Otro obrero que iba con él fue quien alertó a las autoridades sobre la suerte corrida por su compañero, a quien arrastró la correntada pese a que intentó salvarse tomándose de un árbol.

Horas antes, un hombre fue encontrado muerto en Juan XXIII, uno de los barrios más castigados de Comodoro.

Así lo confirmó el subsecretario de Seguridad local, Héctor Quisle, quien indicó que se trata de un hombre de mediana edad, de entre 40 y 50 años.

"Personal de la Unidad Regional están en una intervención judicial donde encontraron una persona fallecida, será sometido a una autopsia, pero no se descarta que sea víctima del aluvión", dijo Quisle.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima sería un enfermero al que llevó la corriente en medio de las intensas lluvias.

El secretario de Seguridad aconsejó a la población "tratar de evitar transitar, y de hacerlo que sea solo por necesidades extremas".

En tanto, las lluvias continuaron castigando este viernes a la ciudad de Comodoro Rivadavia y sus alrededores, lo que complicó aún más la situación por las inundaciones allí registradas.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas para el sur, centro y este de Chubut y norte de Santa Cruz por abundantes precipitaciones.

"La formación e intensificación de un centro de baja presión en el noreste de la región patagónica da lugar a precipitaciones de variada intensidad en forma de lloviznas, lluvias y chaparrones", informaron desde el SMN.

Se prevé que estos fenómenos sean localmente intensos provocando abundantes precipitaciones hasta la mañana del sábado.

En Comodoro Rivadavia ya se han acumulado 45 milímetros en las últimas 24 horas. Se estiman valores de precipitación total entre 70 y 120 mm, previéndose los mayores valores sobre el centro y sur de Chubut.

Asimismo para la misma zona de cobertura anunciaron vientos fuertes con ráfagas. Se prevén vientos fuertes del sector este, alcanzando velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas, rotando posteriormente al sector sur. La velocidad de los vientos disminuirá a partir de la madrugada del sábado.

No circulan colectivos ni taxis en la ciudad y se complica el tramo de ruta nacional número 3 en el tramo hacia Caleta Olivia.

Las fuertes precipitaciones registradas pusieron a la ciudad otra vez en situación de colapso y ya comenzaron a autoevacuarse más familias.

Según informaron al diario El Patagónico, incluso en el barrio Juan XXIII, la zona más afectada de la ciudad, se encuentran familias en los techos de las casas esperando ser evacuadas.

Mientras tanto se encuentran afectados por un corte imprevisto de energía eléctrica los barrios Saavedra, km 5, km 4, km 3 en zona del Estadio y El Marquesado, según se informó desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL).

Asimismo está sin luz un amplio sector del barrio Juan XXIII. Además el centro en calle Sarmiento entre Chacabuco y Francia, y alrededores. El corte del suministro no tiene horario de normalización.

El vicegobernador Mariano Arcioni detalló este jueves que el temporal ha dejado, hasta el momento, una estimación de 92 mil damnificados entre evacuados, autoevacuados y personas que sufrieron daños de distintas gravedad en sus bienes, en todo Comodoro Rivadavia.

La vinculación terrestre entre Caleta Córdova y Kilómetro 8 volvió a quedar interrumpida ya que el agua destruyó otro puente provisorio.

En los últimos quince días Comodoro Rivadavia sufrió el temporal más grande de su historia y las complicaciones se acentúan con las nuevas lluvias intensas.

La SCPL continúa trabajando para reestablecer los servicios de luz, agua y cloacas a los usuarios de esta ciudad. Sin embargo, el personal de la prestadora detectó una rotura en el acueducto nuevo, ubicado entre Cerro Negro y Valle Hermoso, por lo que el corte de agua que afecta a la zona sur y central de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, destinado a recuperar reservas en el Puesto La Mata, se extenderá hasta este viernes a las 20.

En este marco, el Gobierno provincial decidió que las escuelas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly continuarán cerradas hasta el lunes inclusive para evitar inconvenientes a las comunidades educativas ante las nuevas lluvias.

Sin embargo, la medida no afectará a los establecimientos escolares que funcionen como centros de evacuados y/o de distribución.

