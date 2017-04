Inicio

RACING “Ya no hay egoísmo”

Lo dijo el Pulpito González con relación al semestre pasado. “Cambiaron las cosas”, celebró.

“Ya no hay egoísmo”

Festejo de 1-0 de González.

El Pulpito le dio la ventaja a Racing

Gol de D.González (). Racing 1 – Tigre 0. Fecha 19, Primera Division 2016/2017

Por: Nicolás Montalá @NicoMontala

Nmontala@ole.com.ar

Con riesgo de hacer agua ¿Qué hiciste Orion? ¿Qué día sigue?

La lluvia mojó a todos en el Cilindro y puso en la heladera a un partido que fue suspendido y aún no tiene fecha de reanudación. Entre tanta agua, pese a un encuentro que empezó a desvirtuarse a medida que iban apareciendo charcos, en Racing hay quienes creen que esos 23 minutos de duración del desarrollo dejaron otra muestra de crecimiento más allá del gol. Diego González apeló a la jugada de ese tanto que él mismo anotó para exponer una sensación.

“En la jugada del 1-0 Marcos (Acuña) podría haber rematado al arco, pero me vio y tiró el centro. Le estoy muy agradecido. Estamos encontrando cosas que en el semestre pasado no teníamos: no ser tan egoístas, levantar la cabeza…”, puntualizó el Pulpito, autor del tercer gol con la casaca de Racing. El ex Santos Laguna forjó la capacidad de llegar al área de enfrente por sorpresa y olfato, algo que en México le permitió convertir bastante por tratarse de un volante central.

Si bien no hay certezas sobre la reprogramación del partido, Cocca manifestó que quiere jugarlo cuando el campo esté en condiciones para evitar riesgos de lesiones. Y Víctor Blanco le adelantó a Olé que mañana la AFA definirá la fecha de reanudación del encuentro. “Podría jugarse la otra semana, en ésta no se puede porque ya no dan los tiempos”, comentó el presidente.

Los futbolistas se quedaron con las ganas de aprovechar la localía en busca de la tercera victoria en fila. Pero entendieron la suspensión: “Llovía muy fuerte y la luz nos encandilaba. Una pena por la gente que hizo el sacrificio para venir. Nos fuimos un poco tristes”, cerró González.

