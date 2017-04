Inicio

FRANCOTIRADOR ¿Y si el Pincha no se rindió?

Aunque Aldosivi no resultó una buena medida, el rendimiento del equipo de Nelson Vivas da para mirarlo con respeto. Está vivo para el campeonato.

¿Y si el Pincha no se rindió?

Estudiantes goleó a Aldosivi. (Fabián Gastiarena)

Por: Walter Vargas

Boca marca el camino y los goles se le caen de la alacena. San Lorenzo parece ser el principal candidato a pelear hasta el final, pero resulta que hay muchos puntos en juego, más de 30, y ninguno, empezando por Newell’s, ha levantado la mano para advertir “yo me bajo”. Si hasta River, que parecía desentendido, advierte que el baile es largo.

En ese contexto, habida cuenta de lo que nos ofreció el viernes, la pregunta cae por su peso: ¿será que tras su insospechado tobogán Estudiantes ha vuelto en serio y aspira a levantar la voz? ¿Será que la goleada a Aldosivi representa la advertencia de que el tramo final del campeonato lo verá sólido y querendón?

Se observará que el cuadro marplatense dista de ser la medida más exigente. Pues entonces urge recordar que cuando en diciembre el Pincha se olvidó de jugar, de defender y de ganar, se volvió permeable para todos. De hecho perdió con uno de los más flojos, San Martín; perdió con Defensa y Justicia en La Plata y comenzó 2017 de igual modo blandito.

Ahora, con 10 de los últimos 12 puntos en el bolsillo, el Estudiantes de Nelson Vivas pretende que como mínimo se lo vuelva a mirar con respeto. No dispone de un plantel lujoso, tiene poca generación intermedia, unos cuantos veteranos y muchos pibes, pero andá a saber si la inyección de sangre joven no llega a ser el pilar capaz de catapultar al equipo. No para jubilar a nadie, pero sí como un soporte de una mixtura virtuosa. Anoche jugaron siete sub 21 y seis como titulares.

En el riesgo también está la recompensa, habrá pensado Vivas, mientras cuidó gente para la Copa y refundó a un Estudiantes vivo en el campeonato.

