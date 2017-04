NOTICIA

Publicado el 18.04.2017

W!cked anuncia residencia mensual en Ballesta Club W!cked, proyecto capitaneado por Teniente Castillo, Álvaro Cabana y Dynamicron, ha anunciado que a partir de este mismo mes de abril celebrarán un evento mensual hasta el próximo verano en el Ballesta Club de Madrid.

Los invitados del próximo evento, previsto para este viernes 21 de abril, son LosBikini, proyecto que comparten Bengo e iFunken desde la capital de España y con el que han publicado en sellos como Nein, Tici Taci, Mange Moi, Play Pal Music, Blindetonation, Emerald & Doreen y Logical Records. Su apuesta principal es por el llamado sonido chugging o nudisco bajo de bpm aunque no tienen problemas en acercarse a otros sonidos más veloces si la pista lo requiere.

La programación de las ediciones de mayo y junio de W!cked se conocerá próximamente. +INFO Viernes, 21.04.2017 WICKED

LOSBIKINI + TENIENTE CASTILLO + DYNAMICRON + ÁLVARO CABANA@ Ballesta Club (Madrid)

