Washington asume que existe una “limpieza étnica” de rohingyas

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, afirmó a través de un comunicado, que “el gobierno y las fuerzas de seguridad” de Myanmar (antigua Birmania) deben “respetar los derechos humanos de todas las personas dentro de sus fronteras y responsabilizar a quienes no lo hacen”, luego de visitar la semana pasada el país asiático.

Hasta acá, Washington había evitado calificar de "limpieza étnica" la "devastadora crisis" en el estado de Rakhine y las "horrendas atrocidades" que se produjeron desde el 25 de agosto. Tampoco analizó imponer sanciones a Myanmar, pero Tillerson advirtió ahora que "los responsables de estas atrocidades deben rendir cuentas".

StateDept : Secretary Tillerson today on #Burma: After a careful and thorough analysis of available facts, it is clear that the situation in northern #Rakhine state constitutes ethnic cleansing against the #Rohingya. https://t.co/s0xDf2JKEt — Rex Tillerson (@Secy_State_US) 22 de noviembre de 2017

El 15 de noviembre, Washington había descartado imponer sanciones a Myanmar. En ese entonces, Tillerson, reunido en Naipyidó con la jefa de facto del gobierno birmano y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kui, calificó la situación del país como “compleja” y opinó que no se solucionaría con sanciones.

Rohingya Muslims suffered under 'apartheid' regime for years before brutal crackdown, Amnesty claims https://t.co/6ijDoffHzw via @telegraphnews — Osama Saeed Bhutta (@OsamaSaeed) 21 de noviembre de 2017

Sin embargo, pese a descartar las sanciones impulsadas por la ONU, Amnistía Internacional (AI) y distintos organismos humanitarios, el jefe de la diplomacia estadounidense había reclamado que se investiguen los abusos perpetrados contra esta minoría musulmana que huye por cientos de miles hacia la vecina Bangladesh.

Imagine that you are not allowed to use your nearest hospital, go to school, or simply travel by road—just because of who you are. These are the daily realities of apartheid in #Myanmar for the #Rohingya people. Let's not stay silent: https://t.co/G4vY14nsoT pic.twitter.com/EIX8rtQyvo — AmnestyInternational (@amnesty) 22 de noviembre de 2017

Por su parte, Amnistía Internacional presentó el martes un informe en Bangkok, en el que acusó a Myanmar de imponer un régimen de "apartheid" a los rohingyas y denunció que este sistema "institucionalizado" de discriminación constituye un crimen contra la humanidad.

What does it feel like to live under apartheid? The Rohingya people in #Myanmar know: "We don't have access to healthcare, to education, there are restrictions on travelling. It's like being caged without a roof." https://t.co/dctm1m0PAp pic.twitter.com/6BMrYIlni0 — AmnestyInternational (@amnesty) 21 de noviembre de 2017

La semana próxima, la presencia del papa Francisco en los dos países pondrá un elemento extra a la crisis. Francisco irá primero a Myanmar y después a Bangladesh, donde encabezará una gran misa y dos actos interreligiosos en los tres días que permanecerá.

