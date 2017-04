SELECCION "Vuelvo a jugar…"

Batistuta regresa a la actividad. ¿Fútbol? No, al golf: el ex goleador aseguró que se encuentra mejor de los problemas en sus tobillos y retornará a competir "en los 18 hoyos". Además, habló de la Selección y el Mundial de Rusia: "¡Está vendido hace ocho años! ¿O acaso creen que la FIFA está esperando que clasifique Argentina?"

Bati habló de la Selección.

Tal vez, podría haber sido una gran, enorme e inmensa noticia. Pero no. Finalmente, el deseo de volver a tener a Gabriel Omar Batistuta dentro de una cancha de fútbol no es (ni será) más que un anhelo, una ilusión. Pero más allá de la añoranza futbolera, el Animal (tal como lo bautizó Diego Maradona) sí volverá a jugar. Al golf, pero regresará. Y eso es importante, también, porque el problema que padecía en sus tobillos comenzó a quedar atrás. "Estoy mucho mejor, pero no quiero decirlo muy fuerte. Desde hace un tiempo la cosa marcha bien. Por eso, el 21 de abril voy a jugar los 18 hoyos sin dificultad", aseveró el Batigol en diálogo con Revista Gente.

Y como no podía ser de otra manera, el ex artillero también se remitió a la Selección Argentina en la mencionada entrevista. Allí, dejó en claro cómo ve lo que se le avecina al equipo nacional y qué piensa de la posibilidad de no entrar a la próxima Copa del Mundo: "Me encantaría que clasifiquemos, pero no estoy tan seguro de que eso pase. Como jugador, digo que los partidos hay que disputarlos, pero no comulgo con la idea de que no puede haber Mundial sin Argentina y sin Messi. Los que dicen eso argumentan que es un negocio millonario y los sponsors van a presionar. Sin embargo, ¡el Mundial está vendido hace ocho años! ¿Creen que los rusos o la FIFA están esperando que se clasifique la Argentina para vender el Mundial? Sería una lástima: deseo que el Seleccionado y Messi lleguen, pero tenemos que dejar de pensarnos clasificados porque el mejor jugador del mundo está en el equipo", soltó.

Y tras ello, también habló del episodio que lo tuvo como protagonista cuando entró al vestuario: "Se generó una polémica innecesaria y no era la idea. Me preguntaron si había sido así, y dije que sí. Pero no les quiero caer a los jugadores, porque ellos no tienen la culpa. Son los dirigentes los que nos deben acompañar y decirles a ellos quiénes somos".

Finalmente, se expidió respecto a la nueva AFA: "Espero que de una vez por todas hagan las cosas bien. Los que se fueron hicieron todo mal, espantosamente mal. Fue un despilfarro de plata, negociados por todos lados, un caos".

Además, Bati habló de:

Su participación en la Selección: "¿A quién no le gustaría trabajar en la Selección? Hace poco nos pidieron un proyecto para dirigir las juveniles. Elaboré el mío con un equipo durante tres meses y de los 44 que presentamos, ¡eligieron a uno que no mostró ninguna idea! Ojo: no tengo nada contra Ubeda, a quien le deseo lo mejor en el Mundial Sub 20 de Seúl, pero todo fue muy desprolijo. Yo estuve años sin querer estar y cuando traté de involucrarme, fue un papelón".

La consideración que Gianni Infantino le tiene: "No me sorprende, para nada. Por eso ahora se me fueron las ganas de hacer algo acá. Quiero esperar y ver si realmente las cosas van a cambiar en serio. Me encanta el trabajo que está haciendo Infantino. Porque Diego es parte de la historia del fútbol mundial. En enero fui a entregar un premio (a la estadounidense Carli Lloyd, considerada por la FIFA como la mejor del mundo 2016) y me emocionó ver más mesas llenas de ex jugadores que de dirigentes".

