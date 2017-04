NOTICIA

Publicado el 14.04.2017

Vuelven las noches Be Crazy! a Lio Ibiza Una temporada más, la sexta, Jean Claude Ades estará presente en el verano de la Isla Blanca con sus fiestas Be Crazy!.

Al igual que el pasado año, será Lio el local que acoja esta sesión cada jueves por la noche. En ella el dj francés propone una noche de deep y tech house en compañía de artistas internacionales. La primera fiesta de esta temporada tendrá lugar el jueves 25 de mayo y se despedirán la noche del 12 de octubre. Las fiestas comenzarán a la 1 de la madrugada y se alargarán hasta las 6 de la madrugada.

Acompañando al anuncio de esta nueva temporada de Be Crazy se han conocido los primeros artistas que acompañarán a Jean Claude Ades en cabina durante las primeras semanas. Entre ellos están djs como Guy J, Marcus Worgull, Konstantin Sibold, Guy Mantzur o Amine K.

Programación confirmada

+INFO jueves, 25.05.2017

BE CRAZY – OPENING PARTYJEAN CLAUDE ADES + GUY MANTZUR +INFO jueves, 01.06.2017

BE CRAZYJEAN CLAUDE ADES + MARCUS WORGULL +INFO jueves, 08.06.2017

BE CRAZYJEAN CLAUDE ADES + VERONIKA FLEYTA +INFO jueves, 15.06.2017

BE CRAZYJEAN CLAUDE ADES + JEROME ISMA-AE +INFO jueves, 22.06.2017

BE CRAZYJEAN CLAUDE ADES + KONSTANTIN SIBOLD +INFO jueves, 29.06.2017

BE CRAZYJEAN CLAUDE ADES + GUY J +INFO jueves, 06.07.2017

BE CRAZYJEAN CLAUDE ADES + AMINE K

Más información:

Be Crazy Ibiza: Web Oficial

