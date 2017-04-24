SE ESPERA QUE HACIA LA TARDE DE HOY LUNES 24, EL AREA DE COBERTURA COMIENCE A SER AFECTADA POR AREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS PODRIAN SER LOCALMENTE FUERTES, ACOMPAÑADAS DE FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO Y FUNDAMENTALMENTE ABUNDANTE CAIDA DE AGUAS EN CORTOS PERIODOS Y EN FORMA PUNTUAL E INTENSAS RAFAGAS. ESTAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR A PARTIR DE LA MADRUGADA DEL DIA MIERCOLES 26, AUNQUE NO SE DESCARTAN MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.
Home Información General Vuelven las lluvias fuertes y tormentas para esta tarde de lunes