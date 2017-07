Vuelos a EE.UU. contarán con nueva medida de seguridad desde este miércoles

Norma es una docente jubilada que vive en Bariloche desde hace más de una década. El contrato del pequeño departamento donde vive la mujer de 68 años vence a fin de mes y el aumento que ya le anunciaron es imposible de afrontar con los 15.000 pesos que percibe por mes.Clara, una de sus hijas, emprendió la dura tarea de buscarle un lugar donde vivir. “Por un departamento de un dormitorio, le piden 7.000 pesos sin gastos. O sea que no llega a fin de mes. De un monoambiente de 30 metros cuadrados, donde no entra, a un departamento de un dormitorio hay una diferencia, solo de alquiler, de 2.500 pesos”, planteó la mujer de 31 años.El estudio que realizó la Unión de Inquilinos de Río Negro es contundente. Los alquileres en Bariloche son uno de los más altos en el país, al igual que en el valle, debido “a la tracción del turismo y el petróleo”. Otro dato alarmante es que la mayoría de las personas que alquilan destinan el 50% de su sueldo a solventar la renta. “Cientos de estudiantes que se radican en Bariloche para estudiar alguna carrera se encuentran al momento de alquilar con la necesidad de encontrar una garantía en Bariloche donde no conocen a nadie, más la comisión y el depósito. De entrada, necesitan 45.000 pesos para alquilar”, explicó Facundo Villalba, integrante de la Unión de Inquilinos de Río Negro.Juana decidió abandonar el departamento que alquilaba desde hacía ya tres años en la calle Gallardo cuando ella, su marido y sus dos pequeñas hijas se intoxicaron con una pérdida de monóxido de carbono. El incidente que le valió la internación de sus hijas fue suficiente para que la mujer se lanzara en la infructuosa búsqueda de un nuevo alquiler.“Así como están, te lo alquilan porque la demanda es alta y se aprovechan. Para volver a alquilar, me pidieron el pago de 3 meses juntos (uno de depósito, uno de comisión y el mes en curso) más la mitad del sellado del contrato y garantía de Bariloche que es difícil de conseguir para quienes no somos de Bariloche”, relató Juana.Desde la Unión de Inquilinos resaltaron que la Ley de Alquileres de Río Negro “es una de las más avanzadas del país aunque no se cumple y falta fiscalización”. “La ley establece, por ejemplo, que la comisión del 4% del valor del contrato corresponde al propietario. Sin embargo, en muchos casos, se obliga al inquilino a pagarla con el lema de ‘si no te gusta, te vas´. Otro tema es que muchas veces, el inquilino también debe hacerse cargo de pagar las expensas extraordinarias que en realidad, son obligación del propietario”, añadió Roberto Díaz, integrante de la asociación.La Unión de Inquilinos de Río Negro resaltó el proyecto de ley de alquileres que presentó la senadora Silvina García Larraburu y que ya fue aprobado por esa cámara. La iniciativa pretende equiparar los aumentos de los alquileres con la escala salarial y el índice de inflación del Indec, Otro avance que propone es un mínimo de 3 años para el contrato y ya no de 2. “El Senado la aprobó por unanimidad pero en la Cámara de Diputados fue frenada por la Comisión de Legislación General, que preside el oficialista Daniel Lipovetsky. Él presentó un proyecto alternativo y hasta superador pero esto implicaría volver al Senado y dilatar una ley tan necesaria”, puntualizó Villalba.