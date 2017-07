Visa Internacional llega a la Argentina

La firma internacional emisora de tarjetas de crédito señaló en un comunicado que "el desembarco en Argentina tendrá como fin acompañar a los diferentes participantes del sector de pagos electrónicos en el país, desde instituciones financieras emisoras y adquirentes hasta fintechs, en el proceso de desarrollo y adopción de nuevas tecnologías e innovaciones en medios de pagos". Visa Inc anunció también el nombramiento de Gabriela Renaudo como Gerente General de Visa para la Argentina y el Cono Sur. Esta ejecutiva se desempeñó en entidades financieras como Citibank y Banco Santander. Renaudo liderará desde Buenos Aires las operaciones en la Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

La compañía emisora de tarjetas de crédito manifestó en el comunicado que "por el momento no dejará de trabajar con Prisma, su firma comercializadora hasta hoy". Con respecto a su relación de negocios con Prisma, Visa Inc destaca que "Visa ha tenido una relación de larga data con Prisma, una compañía de pagos que tiene una licencia otorgada por Visa International que le permite afiliar comercios y emitir tarjetas a través de instituciones locales. Prisma es una empresa independiente de Visa, y cuenta con manejo propio de sus decisiones operativas locales. Visa continuará trabajando con Prisma, y con otras instituciones interesadas, en llevar nuevas soluciones al mercado". El CEO global de First Data, Frank Bisignano, se reunió a fines de mayo pasado con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. En esa reunión se habló mucho acerca de las últimas medidas que puso el BCRA para la entrada de nuevos players al mercado de tarjetas de débito y de crédito.

Eduardo Coello, Director General de Visa Inc. para América Latina y el Caribe destacó: "Visa Inc iniciará operaciones propias en la Argentina para continuar expandiendo los beneficios de los pagos electrónicos a todos los sectores de la sociedad. Con nuestro nuevo equipo en la Argentina trabajaremos de manera cercana para atender la rápida aceleración de la digitalización en el sector, desarrollar nuevas iniciativas y ayudar a reducir barreras para que las personas formen parte de la economía digital".

Coello agregó: "los pagos electrónicos también permiten que los comercios operen con más agilidad y que los gobiernos sean más eficientes y juntos buscaremos desarrollar nuevas oportunidades para los pagos electrónicos". Según el directivo, "el entorno actual en la Argentina es altamente propicio para fomentar el desarrollo de tecnología e innovación". Además, desde la empresa sostienen que "el sector se está transformando aceleradamente y confiamos en que al tener una presencia en el país podremos trabajar mejor junto a instituciones financieras, emisores, adquirentes, comercios, reguladores y otros participantes de la industria para crear nuevas soluciones en pagos electrónicos en el país".

Por otra parte, Infobae pudo saber que habría varios bancos locales que están negociando con la empresa First Data para competir en el futuro contra Prisma. Esta empresa fue obligada por la Comisión Nacional de la Competencia a desarmar su posición de dominante en el mercado de tarjetas de crédito donde tiene el 60% del mercado de plásticos. La denuncia se realizó por "abuso de posición dominante". Ese fue el primer golpe pero además el Banco Central puso un "tope máximo" a las tasas de intercambio que cobraban los bancos emisores de tarjetas de crédito a los comercios por cada transacción situación que puso en serio riesgo a los bancos dueños de Prisma.

Por lo que pudo investigar Infobae los bancos Credicoop, Ciudad y el Banco Industrial, junto a otro gran banco local estarían interesados en ingresar en las actividades de adquirencia y de procesamiento de pagos por medio de negocaciones iniciadas con la empresa Fist Data. El objetivo de estas instituciones es competir con Prisma, una entidad que que pertenece a un grupo de 14 bancos y es la única que opera hasta hoy con Visa en el país y buscaran ser adquirentes de Visa y poder ofrecer esa tarjeta a los comercios. "Visa sólo puede operar a través de entidades financieras. Esto la limita para operar a través de Prisma. A su vez le impide extender sus servicios a través de otros adquirentes, como First Data, Cabal o American Express, que no son propiedad de entidades bancarias. Pero con el desembarco de Visa Inc en Argentina la situación cambia drásticamente", comento a Infobae una fuente de un banco que negocia con First Data.

La "tasa de intercambio" es el principal componente del arancel que cobran los bancos emisores a los comercios en los pagos con plástico. En las tarjetas, por ejemplo, cada vez que el adquirente cobraba el 3% del monto de la compra, el banco emisor se quedaba con un 2,7% o un 2,9% (con lo que dejaba al adquirente con apenas el 0,1% o un 0,3% de la comisión). De este modo, el negocio sólo era apetecible cuando el adquirente y el banco emisor eran la misma compañía, como sucedía en el caso de Prisma. Esto desalentaba, claramente, el ingreso de un eventual competidor. La normativa del BCRA dispuso que esta tasa de intercambio se redujera gradualmente: desde el 2,7% de entonces al 2% en abril pasado y hasta llegar al 1% en 2021. Y naciera, con esto, un nuevo atractivo para que desembarquen nuevos jugadores en el sector.

El embate del Gobierno de Mauricio Macri contra Prisma comenzó el 29 de agosto del año pasado. En una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el Gobierno anunció que a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podría aplicar una multa de unos 150 millones de pesos a la empresa Prisma dueña de Visa Argentina.

Ese día el ministro de Producción, Francisco Cabrera, junto al director de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, presentaron un informe en base a la denuncia que hace la CNDC de acuerdo a la Resolución Nro 17. El expediente está caratulado como "Tarjetas de Crédito y Débito y Medios de Pago electrónicos S/ investigación de mercado". La CNDC le propone al Banco Central "que busque regular el mercado de tarjetas de crédito donde los bancos cobran altas comisiones a los comercios", explicó Grecco. Se trataba de una investigación por conductas anticompetitivas y posición dominante del mercado de la empresa PRISMA, que es propiedad de 14 bancos públicos nacionales y extranjeros. El ministro Cabrera dijo que "la multa a aplicar podría llegar a los 150 millones de pesos". Se trata de la sanción más alta estipulada por la última ley de Defensa de la Competencia, sancionada durante el kirchnerismo. El reciente anuncio de Visa Inc. de su desembarco en la Argentina al parecer tiene que ver con ese primer anuncio que se hizo en agosto del año pasado para que Prisma deje de ser una empresa monópolica en el mercado de tarjetas de crédito y desarticule su integración vertical.

