Publicado el 27.04.2017

Vigilar y Castigar #3: Noche de noise e industrial en Barcelona El colectivo Cønjuntø Vacíø tiene preparada la tercera edición de sus fiestas Vigilar y Castigar que se convertirá en una velada especial para los amantes del noise y la música industrial.

Un evento que se celebrará la noche del 5 de mayo en la sala Upload Fooddance club de Barcelona y que contará con Margaret Chardiet, más conocida como Pharmakon (en la foto) como cabeza de cartel. la norteamericana es uno de los principales exponentes del noise americano y llegará a Barcelona con su reciente álbum Contact (Sacred Bones, 2017).

También actuará en directo en el evento el británico Silver Waves, uno de los nuevos nombres del noise y que está empezando a ser conocido gracias a sus producciones como las que se pueden escuchar en EP3 (Howling Owl / Portals Edition, 2016). Dos conocidos de la escena experimental catalana como Coàgul y Titan Arch completan el listado de actuaciones en directo de Vigilar y Castigar #3. La noche se completará con los dj sets de Verushka Sirit -comisionaria de la

radio online Yajña-, Penis Envy DJs y Taxel Fissure – alias de David M. Romero, propietario del

sello de elextrónica experimental angoisse.

La fiesta comienza a las diez de la noche y terminará a las 6 de la madrugada y las entradas anticipadas cuestan 12 € (en puerta te costará 15 €). +INFO Viernes, 05.05.2017 VIGILAR Y CASTIGAR #3

PHARMAKON + SILVER WAVES + COÀGUL + TITAN ARCH + TAXEL FISSURE DJ + VERUSHKA SIRIT DJ + PENIS ENVY DJ @ Upload Fooddance club (Barcelona)

