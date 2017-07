Video | El llanto de Massa al analizar los errores en su carrera política

El laboratorio provincial de medicamentos, Prozome, se sumó a otros similares de otras provincias para aportar remedios gratuitos al sistema público de salud de todo el país.En un acto realizado esta semana en Buenos Aires, el gobierno de Río Negro suscribió el acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Salud de Nación, los laboratorios públicos y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap).El fin es impulsar la actividad, en el marco de la ley 26688, a través de la provisión y distribución pública y gratuita de medicamentos. “Esto es parte de un trabajo muy duro que hemos emprendido con el Prozome desde hace tres años”, destacó el ministro de Salud Fabián Zgaib.Por su parte, la titular del Prozome, Marne Livigni, resaltó que con este convenio se está “fortaleciendo la producción pública, lo que permitirá que más medicamentos puedan llegar gratis a más gente”.Además, indicó que el laboratorio provincial aporta los denominados medicamentos “huérfanos” –es decir, aquellos que por motivos comerciales el sector privado no fabrica– tales como la línea contra la tuberculosis o algunos antiparasitarios como los que combaten la hidatidosis.“Los privados no los hacen, si no los hace el Prozome no existirían en Argentina; otros son muy caros y el laboratorio público puede hacer un genérico y regular el mercado”, manifestó Livigni. Informó que en mayo “se entregaron 4 millones de unidades de medicamentos contra la tuberculosis de primera y segunda línea para toda la Argentina”.En tanto, el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, agradeció a Río Negro por ser el impulsor del primer acuerdo previo a la firma de este convenio, “por el cual los laboratorios públicos estarán al servicio de la población, y nosotros vamos a hacer lo posible para que esto suceda”.Agregó el funcionario nacional que “a partir de este acuerdo con Río Negro hemos logrado evitar una falta de medicamentos en un tema tan sensible como es la tuberculosis. El apoyo que nos ha dado el Prozome ha sido inmenso”. También manifestó que “es un convenio extenso y en conjunto, que da cuenta de poder incorporar a estos laboratorios públicos al programa de Cobertura Universal de Salud”.Zgaib adelantó que en los próximos días se estará firmando “la prosecución del proyecto. Al tener trayectoria se nos abre un horizonte mucho más grande, porque el Anlap y el propio Ministerio de Nación, tras esta firma, nos solicitaron producir para el programa de Cobertura Universal de Salud”.