Video: así explotó “la madre de todas las bombas” en Afganistán

KABUL.- El Pentágono difundió hoy el video del momento en que la bomba GBU-43, llamada "madre de todas las bombas" impactó ayer contra un sistema de cuevas del Estado Islámico (EI) en Afganistán y dejó por lo menos 36 muertos.

Las imágenes aéreas muestran el momento en que la mayor bomba no nuclear del arsenal estadounidense, nunca utilizada hasta ayer, impacta en la ladera de una montaña en el distrito de Achin, provincia de Nangarhar, con una potencia equivalente a 11 toneladas de TNT.

Una inmensa columna de humo y escombros aparece tras la explosión, que en este tipo de explosivos ocurre antes de tocar tierra para crear una potente onda expansiva capaz de derrumbar túneles y búnkers al crear un pequeño terremoto.

Hoy, el Ministerio de Defensa afgano dijo que al menos 36 miembros del EI murieron en el ataque de Estados Unidos, del cual el gobierno de Afganistán fue informado con anticipación, mientras que no hubo víctimas civiles.

Varias cuevas y reservas de municiones de la milicia radical quedaron destruidas, según el comunicado del Ministerio afgano de Defensa.

El cuartel general estadounidense en Kabul dijo que la bomba fue lanzada en torno a las 19.30, hora local del jueves, sobre un complejo de túneles en la provincia de Nangarhar, donde operaba la filial afgana del Estado Islámico. El objetivo estaba cerca de la frontera con Paquistán.

Los rebeldes talibanes, que combaten tanto al EI como al gobierno afgano y a las tropas estadounidenses presentes en Afganistán, condenaron hoy la "creciente brutalidad" y el "crimen" de Washington y dijeron que la eliminación del EI debe ser cosa de los afganos, no de extranjeros.

En Kabul, en tanto, el general John W. Nicholson, comandante de las tropas estadounidenses en Afganistán, aseguró hoy que la bomba GBU-43 era el arma correcta para ese ataque.

"Era el arma correcta contra el objetivo correcto", indicó en una rueda de prensa en Kabul Nicholson, también máximo responsable de la misión de la OTAN en el país, en alusión a un complejo de túneles, cuevas y búnkers que el EI utilizaba como una base de operaciones.

.@USFOR_A We have US Forces at site and we see no evidence of civilian casualties nor have there been reports #Achin– GEN Nicholson CDR&- U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2017