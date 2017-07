¿Viajaremos en el futuro por túneles magnéticos subterráneos a 200 km/h?

0

Las ideas futuristas de Elon Musk, el fundador de Tesla, cayeron del espacio al subsuelo en menos de un año. Tras anunciar en febrero que enviará un cohete tripulado con turistas a la Luna en 2018, ahora el magnate nacido en Sudáfrica y residente en California trabaja en una nueva idea en las entrañas de la tierra.

Se trata de un proyecto de túnel que, según Musk, atravesará grandes ciudades para solucionar los problemas de tráfico y las congestiones en las autopistas. Pero no será un túnel cualquiera.

Será un canal magnético en el que los usuarios no necesitarán tocar el volante o pisar el acelerador: bastará colocar el auto sobre unas plataformas que lo bajarán al subsuelo, como en un ascensor, y ya ahí, lo transportarán a una velocidad de 200 kilómetros por hora.

El resultado, a ojos de Musk: cruzar Los Ángeles en cinco minutos o ir del aeropuerto de Chicago al centro de la ciudad en tres, sin congestiones, sin largas esperas, sin preocuparse por llegar tarde a ningún lugar distante.

Pero, ¿es realmente factible? Para parte de la comunidad científica, no, pero sí para la imaginación de Musk y de su equipo, que ya concluyeron la primera fase de pruebas en las profundidades de Space X, el laboratorio de estudios espaciales que dirige en California.

El primer chispazo de la idea apareció a finales del año pasado, cuando el promotor de la comercialización del automóvil eléctrico se quejó en un tuit de los problemas del tráfico y prometió encontrar una solución. No dijo cuál sería. Sólo anunció que construiría una máquina excavadora y que comenzaría a perforar. Nada más.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging…&- Elon Musk (@elonmusk) 17 de diciembre de 2016

Pero en abril lanzó una nueva empresa, Boring Company, y desde entonces comenzó a hacer pruebas y a diseñar posibles alternativas tecnológicas para su implementación.

A medida que pasaron los días se conocieron nuevos detalles: la idea sería excavar hasta 30 niveles de túneles debajo de las autopistas, pero con agujeros de menor tamaño y con equipamientos de perforación más económicos que los tradicionales, para abaratar costos.

La semana pasada, Musk aseguró que los trabajos de prueba realizados con la excavadora que creó con estos fines, llamada Godot, habían concluido y que próximamente el canal subterráneo estaría listo para comunicar el estacionamiento con las instalaciones de Space X.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.&- Elon Musk (@elonmusk) 28 de junio de 2017