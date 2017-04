“Vi a una mujer ser ejecutada por ver una película de Hollywood”, el dramático relato de una joven que escapó de Corea del Norte

Yeonmi Park rompe en llanto en pleno discurso.

En medio de la tensión militar entre Estados Unidos y Corea del Norte, se generaron muchas preguntas sobre lo que significa vivir en el régimen del dictador norcoreano Kim Jong-un. En 2014, Yeonmi Park, una norcoreana que logró escapar del país asiático cuando apenas tenía 13 años, contó su historia y la de muchos compatriotas que aún siguen sufriendo las atrocidades del "líder supremo". La presentación de la joven fue en el marco de la Cumbre de One Young World, en Dublín.

Aquí, el emotivo discurso completo:

"Corea del Norte es un país inimaginable. Hay un solo canal de TV, no hay Internet. No somos libres de cantar, de decir, vestir o pensar lo que queremos. Corea del Norte es el único país en el mundo en el que se ejecutan personar por hacer llamadas internacionales no autorizadas. Los norcoreanos están siendo aterrorizados hoy. Cuando crecí en Corea del Norte, nunca vi nada acerca de historias de amor entre hombres y mujeres. Ni libros, ni canciondes, ni impresos, ni películas acerca de historias de amor. No hay Romeo y Julieta. Todas las historias han sido propagandas para promover la dictadura de Kim.

"El día que escapé, vi a mi madre ser violada. El violador me quería a mí, yo tenía 13 años. Mi madre permitió ser violada con el fin de protegerme" Compartilo

"Nací en 1993 y fui raptada desde entonces, antes de saber las palabras libertad o derechos humanos. Los norcoreanos están buscando desesperadamente y muriendo por libertad en este momento. Cuando tenía nueve años, via la amiga de mi madre ser públicamente ejecutada. ¿Su crimen? Ver una película de Hollywood. Expresar duda acerca de la grandeza del régimen puede causar que tres generaciones de una familia sean encarceladas o ejecutadas.

"A los cuatro años, mi madre me advirtió que ni siquiera susurrara, los pájaros y ratones no debían escucharme. Lo admito, creía que el dictador podía leer mi mente. Mi padre murió en China después de que escapamos de Corea del Norte. Tuve que enterrarlo a las 3 de la madrugada en secreto. Yo tenía 14 años. Ni siquiera pude llorar, estaba muy asustada de ser enviada de vuelta a Corea del Norte.

"El día que escapé de Corea del Norte, vi a mi madre ser violada. El violador era un corredor de bolsa chino. Él me quería a mí, yo tenía 13 años. Hay un dicho en Corea del Norte: 'Las mujeres son débiles, pero las madres son fuertes'. Mi madre permitió ser violada con el fin de protegerme.

"Cerca de 300.000 refugiados norcoreanos son vulnerables en China. 70% de las adolescentes norcoreanas son victimizadas, a veces vendidas por tan poco como 200 dólares. Cruzamos el Desierto de Gobi siguiendo una brújula, cuando dejó de funcionar seguimos a las estrellas. Sentí que sólo las estrellas estaban con nosotros. Mongolia fue nuestro momento de libertad. Muerte o dignidad. Armados con cuchillos, estábamos preparados para asesinarnos si nos intentaban devolver a Corea del Norte. Queríamos vivir como humanos.

"Armados con cuchillos, estábamos preparados para asesinarnos si nos intentaban devolver a Corea del Norte"" Compartilo

"Las personas suelen preguntarme: '¿Cómo podemos ayudar a los norcoreanos?'. Hay muchas maneras de hacerlo, pero ahora me gustaría mencionar tres:

"1. Edúcate, tú puedes aumentar la conciencia acerca de la crisis humana en Corea del Norte.

"2. Ayuda y apoya a los refugiados norcoreanos que tratan de escapar a la libertad.

"3. Petición a China para que detenga la repatriación.

"Tenemos que arrojar luz sobre el lugar más oscuro en el mundo. No son sólo los derechos humanos de Corea del Norte. Son nuestros derechos, que los dictadores norcoreanos han violado por siete décadas. Necesitamos que los gobiernos alrededor del mundo pongan más presión en China para que detenga la repatriación. Especialmente, los delegados chinos de One Young World pueden cumplir un papel hablando.

"Corea del Norte es indescriptible. Ningún humano merece ser oprimido por causa de su lugar de nacimiento. Necesitamos enfocarnos en el régimen y más en las personas que están siendo olvidadas. One Young Worl, nosotros somos quienes los volveremos visibles. Compañeros delegados, por favor únanse a mí para que hagamos de esto un movimiento global para liberar a los norcoreanos.

"Cuando crucé el desierto de Gobi, con miedo de morir, pensé que a nadie en este mundo le importaba. Parecía que sólo las estrellas estaban conmigo. Pero ustedes han escuchado mi historia. Se han interesado. Muchas gracias".

En esta nota:Corea del NorteEstados UnidosKim Jong-un

Más sobre Fuera de agenda

Qué dice el comunicado de la aerolínea donde un auxiliar agredió a una pasajera

Suspendieron a un empleado de American Airlines por agredir a una pasajera argentina

No se depiló durante un año para probar que podía seguir siendo femenina

Roger Waters estrena tema después de 25 años

El video de una nena internada que bailó "Despacito" y conmovió a Luis Fonsi

El terrible destino de Omran, el niño sirio de la foto que sacudió al mundo