“Verbitsky cree que todos son doble agente como fue él”

Desde el espacio del candidato a senador Florencio Randazzo, tras la réplica de Horacio Verbitsky que en la edición de ayer de Página12 presenta un listado de personas supuestamente afines al ex ministro de Cristina Kirchner y que cumplen funciones en el gobierno provincial, aseguran que el famoso periodista "dice cualquier cosa".

Según chequeó Perfil.com en diálogo con voceros cercanos a Randazzo, "no todas las personas que aparecen en ese listado son candidatos de Florencio", ni fueron "nombrados por el oficialismo". "Debe creer que todos son doble agente como fue él (en referencia a "el perro")", dispararon desde el entorno del ex ministro y ahora candidato a senador.

"Juan Ignacio Mincarelli, por ejemplo, trabajó con nosotros pero después se alejó del espacio. Milita para Cristina y hasta convoca a las marchas de Unidad Ciudadana", aseguran. Basta con sólo mirar el Twitter de Mincarelli para poder confirmar lo que dicen las voces del randazzismo.

Aunque una de las voces más cercanas a Randazzo no recuerda el nombre de todos los involucrados en la nota y dice no conocer a algunos de los mencionados por Verbitsky, la misma fuente confirmó también que José Eseverri, ex intendente de Olavarría, quien según el periodista se desempeña como director del BAPRO, "no sólo no es candidato del frente Cumplir, sino que, en su municipio, va con Sergio Massa con una lista colectora".

Otro que desde el randazzismo denuncian que no pertenece a su espacio sino que, como Mincarelli "se fue con Cristina", es Gastón Arias, quien se candidatea en el municipio bonaerense de Brandsen. Según Verbitsky, este hombre del randazzismo trabaja en Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), pero de acuerdo con la publicaciones que Arias hace en su Twitter, convoca a apoyar a Unidad Ciudadana para que Brandsen "vuelva a tener futuro".

UNIDAD CIUDADANA BRANDSEN PARA VOLVER A TENER FUTURO! pic.twitter.com/o9EvZfqLVF — Gastón Arnoldo Arias (@GastnArias) 1 de julio de 2017

Siguiendo con su respuesta al periodista, la fuente argumentó que personas como Eduardo Di Rocco (apoderado de Cumplir), uno de los directores del Banco Provincia, y María Eugenia Zamarreño, que trabaja junto a Guido Lorenzino (Sciolista que aparece en la lista de Verbitsky) ocupa un lugar en la Defensoría del Pueblo. "Esas personas que son de nuestro espacio, no fueron nombradas por Vidal. No son del oficialismo. Ocupan cargos administrativos que le corresponden a la oposición, justamente por eso están donde están", aseguraron.

