Christian Bassedas habló con Olé y contó sus sensaciones luego de haber firmado contrato para dirigir a Boca Unidos en lugar de Federico Domínguez.

"Vengo a dejar una marca"

Christian Bassedas junto al presidente Alfredo Schweizer (Prensa Boca Unidos).

"Recién acabo de firmar el contrato, ayer tuve una reunión con el presidente, que fue muy positiva, de acuerdo al apoyo, contención y confianza que me brindó", arrancó la charla de Christian Bassedas con Olé. El reemplazante de Federico Domínguez agregó: "Para mí es una gran alegría, me provoca mucha ilusión, con el grupo que tengo nos dan ganas de asumir este desafío". El ex Vélez trabajará con Héctor Almandoz, Alfredo Scianna y Lucas Dolabani."Principalmente noté al presidente muy tranquilo, debo profundizar al plantel mucho más pero ya lo estuve mirando. Es un momento, en lo inmediato, en que el equipo debe reaccionar y tratar de frenar esta mini crisis", sostuvo el nuevo DT. Además, aseguró: "Tiene mucho que ver con el estado de ánimo, con la falta de confianza, con la autoestima que generalmente pierde el jugador. Con lo que vi, hay muchos jóvenes, grandes jugadores y tratar con el tiempo de encontrar una identidad, un estilo y principalmente vengo a dejar una marca en un club que me ha brindado mucha contención y apoyo".Bassedas, quien fue manager y luego DT de Vélez, tiene 44 años y será su primera vez en la BN: "Hay una ambición lógica que es la de todo hincha de Boca Unidos, el del presidente incluido: el sueño de ascender. Pero hoy la realidad es otra, me gusta ponerme metas concretas y alcanzables y hoy la realidad es que hay que reaccionar ante este mal momento. Creo que se puede hacer, sin ningún tipo de dudas. Después ver cómo terminamos el torneo, planificar o gestionar bien el comienzo del otro". Y cerró: "Lo inmediato es reaccionar y tratar de adaptarnos lo mas rápido posible al plantel. Tiene que haber un cambio en su motivación interior. Es cierto lo del orden y la prolijidad de este club, y además el presidente me dio la seguridad de dar este paso en mi carrera y es un desafío muy lindo que tengo ganas de afrontar".

