Vecinos del Ponce reclaman arreglos en la precaria y peligrosa conexión eléctrica

En el barrio José María Ponce reclaman una urgente solución al cableado eléctrico en la vía pública ante la peligrosidad que existe de un eventual contacto con los vecinos, especialmente con los niños y adolescentes. Aunque realizaron numerosas gestiones ante la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) no tuvieron respuestas, puesto que se encuentran en un terreno privado, aunque el mismo va camino a la expropiación para ser cedidos a sus actuales ocupantes. En las calles del asentamiento, la altura del cableado no supera los 1,60 metros y en estos días de lluvia, con el agua acumulada en la vía pública, la combinación puede llegar a ser fatal. “Lamentablemente esta situación se arrastra desde hace muchos años. En la Dpec dijeron que no pueden intervenir porque son terrenos privados, entonces los vecinos realizaron de manera precaria las conexiones y así quedaron. Pero ahora que el asentamiento está camino a la regularización, podrían realizar algunas mejoras. Hemos realizado el pedido formal para que al menos mejoren el tendido, para que haya un poco de seguridad, pero no hay respuestas”, comentó a NORTE de Corrientes el presidente de la comisión vecinal, Julio Maciel, quien contó que la preocupación se incrementa con cada tormenta, puesto que los postes están deteriorados y podrían desprenderse en cualquier momento. “Cada vez que llueve hay mucha preocupación. Los postes están podridos y se pueden llegar a caer. Además, por la calle Lila Soto hay un poste de cemento que tiene descarga eléctrica”, agregó. En la zona las conexiones a los servicios esenciales son informales. Hay viviendas construidas con ladrillos, pero también son de madera y chapa de cartón cuyo estado es precario. Este asentamiento tiene una antigüedad de más de 20 años. Allí viven unas 107 familias carenciadas, con un total de 581 personas, de las cuales unas 208 son menores de entre uno y cinco años, de acuerdo con un censo realizado por la comisión vecinal. “Los cables están muy bajos. Hay mucha preocupación porque cualquiera puede entrar en contacto con la electricidad. Este tendido está ubicado en la calle Nelly Vázquez entre Vicente Ayala y Mirta Blanco, donde los chicos juegan. También hay un poste sostenido por un tensor de cable a media cuadra del Caps Nº 12”, señaló el vecino. Adelantaron que continuarán con los pedidos al organismo de energía en busca de una solución. s

