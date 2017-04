Vecinos del Aldana denuncian que los arrebatos siguen a la orden del día

La inseguridad no da tregua en las calles y aunque los delitos se registran en toda la ciudad hay barrios más complicados que otros. El Aldana es uno de ellos, donde los vecinos desde hace tiempo encararon el compromiso de reclamar e impulsar medidas contra la inseguridad. La semana pasada mantuvieron una reunión con funcionarios de Seguridad en el marco de la presentación del Sistema de Alarma Vecinal, y aunque destacan la herramienta, consideran que sólo con eso no basta. “Los arrebatos siguen a la orden del día. Desde que volvieron las clases, además de a los vecinos del barrio, roban a los estudiantes que asisten a las escuelas secundarias y a las facultades de la zona”, comentó a NORTE de Corrientes Mónica Mallorca, vecina del barrio. Dijo además, que están “haciendo presión para que no nos saquen a los policías” de las calles. Con respecto a este muevo sistema que se incorporará consideró que “es una herramienta más” pero que hay otras cuestiones para atender. También un grupo de remiseros que estacionan en inmediaciones de la Escuela Manuel Estrada aseguran que “después de las 20 ya no se puede estar acá por lo insegura que es la zona”. El barrio cuenta con 14 alarmas instaladas en diferentes zonas. Las bocinas fueron compradas por los vecinos y otras donadas por la Facultad de Agronomía y el Club de Regatas. El nuevo sistema de alarma vecinal se trata de una aplicación gratuita para teléfonos móviles con sistema Android que, al ser accionado por el usuario, conecta al celular con una sirena mientras que lanza una señal a los paneles de control integrados en el Sistema de Emergencias 911 y en las comisarías de cada jurisdicción de la ciudad. Por ello es imprescindible tener un teléfono celular a mano para hacer sonar el dispositivo en caso de ser víctima o testigo de un hecho delictivo. “La idea es que culminemos con 300 alarmas en toda la ciudad, dividiendo en cuadrículas las comisarías. Hemos establecido una verificación de calidad para que las alarmas tengan un control específico y funcionen como tienen que ser”, señaló el ministro de Seguridad, Horacio Ortega. Explicó que no hace falta que la persona esté cerca de la alarma y que ante una situación de peligro, desde el lugar donde se encuentre puede hacer sonar la alarma. “Es una aplicación que se baja con el teléfono que se activa con un SMS -mensaje de texto-”, explicó. Esta semana se realizaron reuniones en diversos barrios en el que se explicó a los vecinos el funcionamiento del sistema que ya se implementa en el Independencia, Galván, Balboa, San Gerónimo, entre otros. Los vecinos interesados en el sistema deben concurrir a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, en Salta 511 de lunes a viernes por la mañana.s

