NOTICIA

Publicado el 07.04.2017

Vatican Shadow en Ostgut Ton Ostgut Ton, sello gestionado desde el cuartel general del club berlinés Berghain, ha anunciado que Dominick Fernow protagonizará su próxima referencia con su alias Vatican Shadow.

Su primera aportación al catálogo del sello alemán será un EP de tres temas titulado Rubbish Of The Floodwaters cuyos snippets puedes escuchar más abajo.

Este EP es la continuación de su reciente fichaje por la agencia de bookings del sello berlinés tanto como Vatican Shadow como con su proyecto de noise, Prurient. Según la nota de prensa el EP ha sido producido en Los Ángeles con la ayuda de Josh Eustis (Telefon Tel Aviv)

Rubbish Of The Floodwaters sale a la venta en vinilo y digital el próximo 12 de mayo.

Tracklist

A1 They Deserve Death

A2 Rubbish Of The Floodwaters

B Weapons Inspection Snippets:

Portada:



Más información:

Ostgut Ton: Web Oficial

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ