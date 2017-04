Inicio

VOLEY "Vamos con la ilusión intacta"

El brasileño Piá se tiene fe para los dos partidos que jugará Bolívar en San Juan frente a UPCN. "Sabemos que podemos dar más", expresó el punta receptor.

"Vamos con la ilusión intacta"

Piá, hombre importante de Bolívar (Prensa Bolívar).

"Vamos a San Juan con la ilusión intacta. Sabemos que ellos se hacen fuerte de local, pero estamos entrenando, y preparándonos desde lo mental para los juegos que se vienen. Es una serie muy dura, sabíamos que no iba a ser fácil. Hicimos un buen partido el primer juego, y en el segundo no encontramos el partido. Pero la serie está 1 a 1, y como ellos ganaron acá, nosotros podemos ganar allá". El brasileño Piá es súper optimista. Y no es para menos, porque la serie final está empatada entre Bolívar y UPCN. El jueves 13 y el sábado 15 se jugarán dos partidos en el Aldo Cantoni de San Juan y el punta receptor cree en las Aguilas.

¿Por qué decayeron tanto en el segundo juego tras un gran primer partido? "Es difícil saber que pasó. Nuestro ataque no estuvo igual que el primer juego. Pero sabemos que podemos dar más. Vamos en búsqueda de eso, de dar nuestro cien por ciento", respondió Piá.

Para el brasileño, será fundamental "estar fuertes" como equipo. Y en una serie caliente, agregó: "Ahora tenemos que hacer historia, buscar mejores resultados. Es un clásico más, que sea un lindo espectáculo. Que se juegue con todo adentro de la cancha, no afuera. El voley es dentro de la cancha, la hinchada es muy lindo, pero depende de los jugadores".

Y piensa que la presión del Cantoni no los afectará: "Me gusta el picante dentro de la cancha. Afuera no me importa nada lo que pase. Lo que importa es dentro de la cancha. Discusiones normales, mirar, es parte del picante lógico de una final. Pero afuera de la cancha no vale nada, cualquiera que hable no cambia nada. Que la pelota pique del otro lado es lo unico que importa. Tenemos que olvidarnos de todo eso, del afuera. Tenemos que tener la cabeza limpia para hacer un gran partido".

La verdad, a partir del jueves en San Juan.

