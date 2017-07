Unesco votó a favor de considerar a Hebrón como patrimonio de Palestina

El comité del patrimonio mundial de la Unesco declaró este viernes "zona protegida" el casco antiguo de la ciudad de Hebrón al considerar que es un lugar "de un valor universal excepcional" y votó a favor de considerarla como patrimonio de Palestina. Israel dijo que la decisión marca un momento "deshonroso" para la Unesco.

Con 12 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, el comité reunido en la ciudad polaca de Cracovia decidió inscribir en el patrimonio mundial el centro histórico de esa ciudad.

Como resultado de la votación, la Ciudad Vieja de Hebrón se convertirá en el tercer sitio registrado bajo Palestina, ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la reconoció como estado miembro en 2011.

Hebrón alberga una población de 200.000 palestinos y unos cientos de israelíes, que viven en un enclave protegido por soldados cerca del lugar sagrado que los judíos llaman la Tumba de los Patriarcas y los musulmanes, la mezquita de Ibrahim.

"La decisión de la Unesco sobre Hebrón y la Tumba de los Patriarcas es una mancha moral. Esta organización irrelevante promueve una HISTORIA FALSA. Vergonzoso para la Unesco", tuiteó el portavoz del ministerio de Exteriores, Emmanuel Nahshon, poco después de la votación.

The @UNESCO decision on Hebron & Tomb of Patriarchs is a moral blot. This irrelevant organization promotes FAKE HISTORY. Shame on @UNESCO 👎

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) July 7, 2017