Publicado el 17.04.2017

Underyourseat lanza su propio sello Underyourseat ess un proyecto creado por los canarios Javier Carballo y Berna hace 10 años. Comenzó siendo el nombre de una serie de pequeñas fiestas en diferentes ubicaciones y clubes de la isla de Gran Canaria que ha terminado por convertirse en una de las marcas más sólidas de la escena electrónica canaria gestionando los carteles de clubs como Velvet, Rebel, Mood Club y colaborando con otras marcas en proyectos como Coconut, Noche De Brujas y Sound Gardens.

A lo largo de estos diez años han contado en sus eventos con invitados de la talla de Raresh, Hector, Cassy, Cabanne, D'Julz, Enzo Siragusa o Nastia y ahora, para celebrar esos diez años de vida han decidido lanzar su propio sello con la idea de publicar house y techno "en sus mas diversas variantes, donde el sonido atemporal sera su bandera".

La primera referencia lleva la firma del propio Javier Carballo (que es quien se esconde tras el alias Terms) y Carlos Sánchez (Lowwaxx) con cuatro temas de dub techno, minimal y house. Escucha los snippets en el reproductor que tienes bajo estas líneas.

Underyourseat Label: Soundcloud

