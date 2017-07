Una película de manos neuquinas

Matías Galli nació en Neuquén donde cursó sus años escolares, ya como parte de su formación universitaria emigró a Buenos aires para estudiar cine.

Hoy, y desde 2013, junto a Aníbal Figueroa (otro neuquino), es dueño de la productora Puntos Suspensivos.

Pero la vida del cineasta independiente no es fácil, es así que en estos años Matías ha hecho, y todavía hace, diversos trabajos que lo ayudan a mantenerse económicamente y financiar lo que más le gusta. Trabajó en diseño gráfico, en una pizzería y hasta en un depósito.

Su primer largometraje es “Diallelos” –“una palabra griega que significa ‘recíprocos’”, aclaró el joven realizador audiovisual– y desde mañana hasta el miércoles se presentará en el Cine Teatro Español como parte de la programación del espacio Cine.Ar.

“Río Negro” habló con él para conocer más de su ópera prima, pero también sobre su vida y formación.

P- ¿Cómo surgió la idea de hacer la película?

R- Surgió de un ejercicio que hicimos con mi socio, Aníbal. Teníamos la capacidad, teníamos los equipos, veníamos haciendo cortometrajes y dijimos “por qué no probamos hacer un largometraje”. Entonces empezamos a pensar ideas, a hacer un “brainstorm” y fueron surgiendo relaciones de personajes, la idea de usar un personaje internacional, que puede ser japonés, y surgió esto de la estafa y toda la cuestión que hay de fondo, que es un poco mística y se explica en el final.

El filme cuenta la historia de Bruno y Martín que planean estafar a una joven empresaria japonesa llamada Akari, y usar un intercambio de efedrina para incriminarla en un negocio ilegal. Bruno utiliza el juego oriental GO para llamar la atención de Akari. Pero a través de las reuniones Martín se enamora de ella y surgen los problemas entre él y Bruno. La noche final Akari parece tener un as bajo su manga, los papeles parecen cambiar y el plan comienza a caer.

P- ¿Cómo fue el proceso de realización?

R- El guión lo escribí en muy poco tiempo, fueron dos meses más o menos de escritura y terminando el guión ya empezamos a buscar locaciones y a hacer casting de actores. Los actores que quedaron seleccionados para los personajes principales empezaron a sumar a otros que conocían ellos para hacer los papeles secundarios o de extras, y de todas esas personas empezaron a surgir locaciones a las que podíamos acceder. El rodaje base duró tres meses más o menos. Lo hicimos en 2014, después hicimos algunas escenas sueltas en 2015 y se terminó de editar a mediados de 2016.

P- ¿Cómo fue el financiamiento?

R- Con nuestros bolsillos. Con un poco de ahorros, con plata que yo ganaba por mes en un trabajo que no tiene nada que ver con esto, también mi familia me aportó un poco, algunos amigos y se fue sumando un capital para, más que nada, la logística, transporte, comidas y alquiler de vestuarios. El resto… todos trabajamos por amor al arte, nadie cobró sueldo.

P- ¿Dónde se estrenó?

R- Ni bien la terminamos de editar, se estrenó en el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, en octubre del año pasado, y ahí ganamos el premio a Mejor Guión, Mejor Actor y Mejor Actriz. El estreno oficial fue, este año, en una sala de Capital Federal y en otra de La Matanza. Después fuimos a Tandil y ahora vamos a Neuquén.

P- ¿Qué sienten que se muestre en Neuquén?

R- Entre nervios y ansiedad, porque sabemos que hay mucha gente que la quiere ir a ver. Y sobre todo que se proyecte en el Cine Español, que es el cine donde yo vi mi primer película cuando tenía tres años.

P- ¿Cómo empezó tu relación con el cine?

R- Mi relación con el cine es de muy chico, he mirado mucho cine, festejaba mis cumpleaños yendo al cine y cuando me di cuenta que era algo que se podía estudiar, en la adolescencia, junto con mis viejos encontramos la universidad en Roca (IUPA) y ahí empecé, pero entre que se complicaba la distancia y los horarios y la idea de que Capital Federal es como el núcleo del cine y que tenía familia, me vine para acá (por Buenos Aires) y empecé a estudiar en el IUNA, la universidad pública. Ahí empecé a generar más contactos y a hacer cine de manera independiente, siempre con trabajos alternos que no tienen nada que ver con el cine pero que sirven para comer y para vivir.

P- ¿Qué otros proyectos tienen entre manos?

R- Ahora tenemos otro largometraje en un concurso de Incaa que en agosto deberíamos tener noticias. Y, mientras, también tengo otros guiones que la idea es ir haciéndolos de manera independiente, juntando un poco plata y con la colaboración de los actores, trabajando de una manera más cooperativa.

