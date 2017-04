Una oferta de €50 M podría terminar con el romance de Simeone y el Aleti

El Inter de Italia buscará quedarse con el DT argentino

Luis Frydel

lfrydel@diariobae.com

Cuando hace poco tiempo fue consultado sobre las razones por las que prefiere aún no ser considerado para el cargo de entrenador del Seleccionado nacional de fútbol, Diego Simeone dejó un claro mensaje al respecto. Pero también dejó otro en relación a su futuro en general, diciendo que se ve con una larga carrera por delante como DT de clubes antes de tomar el timón de la albiceleste.

Como Luis Aragonés o como Vicente Del Bosque en España, llegó a graficar a modo de ejemplo el Cholo, por el momento un enamorado del trabajo semanal constante al frente de un equipo, del sentirse orgullosamente como "un entrenador de campo y no todavía un seleccionador", evitando el rol de solo circuncribirse a elegir nombres cada tanto sin la posibilidad de ir a fondo con el trabajo diario de un plantel.

Al frente del Atlético de Madrid, lleva levantadas una Copa UEFA, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey (venciendo al Real Madrid en la final), una Supercopa de España y una histórica Liga española.

A ello hay que sumarle dos finales de la Champions League (2014 y 2016), y que La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) lo eligió como el mejor entrenador de la Liga tres veces, en 2013, 2014 y 2016, al margen de que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS)le dio el premio al mejor entrenador del mundo (2016).

Antecedentes, tupidos, palmarés que muchos de sus colegas envidiarían. Una chapa y un prestigio que llevó, según lo trascendio ayer, a que el Inter de Italia pensara en una cifra millonaria para quedarse con sus servicios: 50.000.000 de euros por cinco años para tenerlo como DT.

Así lo aseguró el diario milanés La Gazzetta dello Sport, que publicó que los accionistas de origen chino del Inter, que figura séptimo en la tabla de posiciones, planearon una jugosa oferta para él, que sustituiría desde el próximo año al actual entrenador, Stefano Pioli.

Pero el amor del Inter haci el Cholo no es de ahora. El club italiano lleva años barajando la posibilidad de una futura incorporación del ex volante del Seleccionado nacional, que jugó en el Inter en su paso por el fútbol de la penísnsula con la obtención de la Copa UEFA en 1998 (en Lazio ganó cuatro títulos, una Liga, una Copa Italia, una Supercopa Italia y una Supercopa Europa).

La oferta le llegó con un contrato de cinco años a cambio de casi once millones de euros por temporada, con plena libertad para el mercado de pases de un equipo que en 2018 no podrá fallar la clasificación para la Liga de Campeones.

Las semanas que faltan para el desenlace de la Liga española y fundamentalmente la Liga de Campeones serán decisivas, dado que el interés del Inter salió a luz horas antes de que el Aleti resolviera su avance a las semifinales del certamen continental por tercera vez en las últimas cuatro ediciones, tras empatar como visitante 1-1 con Leicester, último campeón inglés.