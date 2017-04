Una mujer se encadenó luego de que ladrones saquearan su comercio

“No estoy loca pero sí muy sacada: estoy cansada por todo lo que me pasa y no me sirve que me entreguen tres zapatillas y dos camisetas”. Sandra, dueña de un comercio ubicado en la avenida Maipú, decidió encadenarse a modo de protesta por el saqueo que sufrió días atrás durante una intensa lluvia. La comerciante también criticó el accionar policial, que después de hacerse público el caso ayer, recuperó una parte de la indumentaria sustraída. “Quiero recuperar lo que invertí”, exclamó la mujer ayer por la mañana en declaraciones a radio Sudamericana. “Necesito seguir trabajando y no quiero que esto quede en la nada”, agregó. La madrugada del pasado 9 de abril, mientras la ciudad de Corrientes era azotada por una tormenta, ladrones violentaron la puerta de ingreso del local de la damnificada, ubicado en Maipú al 1200, y se llevaron ropa y calzados por un valor estimado en 200.000 pesos. “A las 8.53 me llamaron y me preguntaron si era la propietaria del negocio de Maipú, les dije que sí y ahí me dijeron que había ropa tirada por todos lados. Cuando llegué ya estaba la Policía y vi que pelaron el negocio, se llevaron todo”, había relatado Sandra a la misma emisora un día después de padecer el latrocinio. Al pasar los días y no obtener una solución por parte de las autoridades responsables de la seguridad, la comerciante decidió manifestar su enojo colocándose cadenas en los pies y quedándose sentada fuera del local. Y remarcó que seguirá con esa postura hasta recuperar todo.

allanamientos

Personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) realizó ayer a la mañana una serie de allanamientos en el barrio San Marcos que, según informaron fuentes policiales, arrojaron resultados positivos. El procedimiento tuvo lugar poco después de que Sandra hablara por radio y concluyó con la detención de un hombre en calidad de sospechoso y el hallazgo de ropa y zapatillas que habrían sido robadas del local comercial. La información oficial da cuenta de que en el lugar allanado se encontraron 20 pares de zapatillas, varias camperas de cuero y “electrodomésticos de dudosa procedencia”. Según un parte, el morador, un hombre de unos 40, no supo explicar el origen de esas cosas, por lo que fue aprehendido bajo sospecha de haber participado del ilícito investigado. Fotografías difundidas ayer en un sitio web muestran el importante despliegue de agentes: más de una decena, equipados con cascos y escudos para concretar el allanamiento. El sujeto fue trasladado a la Comisaría 7ª, con jurisdicción en la zona, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La pesquisa avanza en procura de encontrar el resto de la mercancía robada y a las demás personas que participaron del robo.s

