Una modelo argentina acusó a Javier Mascherano en Twitter tras sufrir un incómodo episodio

Una modelo argentina vivió un incómodo episodio con Javier Mascherano y lo denunció en las redes sociales. "Fue un asqueroso con nosotras. Perdió la humildad", fue la acusación de Clarita Douradinha, en su cuenta de Twitter.

Licenciada en Comunicación Social y modelo de la agencia de Leandro Rud, Clarita arremetió en la red social contra el futbolista del Barcelona y de la selección argentina por haberle negado de muy mala manera una foto.

Ayer me cruce a @Mascherano en Nexxt de Miami, educadamente le pedimos una foto. El muy asqueroso, nos saco cagando. Perdió la humildad. 👎🏽 — clarita Douradinha (@ClaritaDoura) July 6, 2017

"Ayer me crucé con @Mascherano en Nexxt de Miami, educadamente le pedimos una foto. El muy asqueroso, nos sacó cagando. Perdió la humildad", escribió en su cuenta de Twitter.

Douradinha brindó más detalles del feo momento que sufrió junto a sus diez amigas argentinas: "No sabés con la cara de odio que me miró y me dijo con muy mal tono 'Nooo, nena no. ¿No ves que estoy con mi familia?, salí de acá'. Me quedé dura porque me habló de muy mala manera".

La ex participante de "Soñando por bailar" y panelista de varios programas de TV, en diálogo con Clarín, agregó: "Él fue un asqueroso con nosotras. Nos quedamos todas mirándolo como diciendo 'El personaje que te comiste, flaco'. ¿Dónde quedó la humildad del barrio?, somos todas argentinas y te lo pedimos bien. Fue tan maleducado que quise contarlo en Twitter".

