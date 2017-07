Una impresionante nevada en Santiago cautivó a los chilenos

Cientos de usuarios chilenos compartieron en redes sociales fotos de la intensa nevada que cayó sobre Santiago y otras zonas del país durante la madrugada del sábado.

La extraordinaria tormenta -la primera de esta intensidad en más de una década en la ciudad- dejó a "202.000 clientes sin suministro eléctrico, de un total de 1.800.000 usuarios de las 33 comunas que atiende en la Región Metropolitana", informó en un comunicado la compañía de electricidad Enel.

Lugares históricos como la Plaza Italia o el Palacio de la Moneda fueron el escenario preferido para retratar el temporal.

Residentes de comunas como Peñalolén, Puente Alto, La Florida, La Cisterna, Las Condes, Ñuñoa, Lo Barnechea y Vitacura compartieron sus mejores registros de la nieve, con mensajes de emoción.

Los pronósitcos para el fin de semana indicaban que podía caer hasta 15 centímetros de nieve, lo que superaría el recordado temporal del invierno de 2007.

En Facebook, se abrió una convocatoria para el evento "Guerra de bolas de nieve en Plaza Italia", a la que más de 700 personas confirmaron su asistencia en el habitual punto de reunión de la capital.

Este sábado, Santiago amaneció con una temperatura de 1,2 grados Celsius y el pronóstico anunciaba que todavía habría chubascos de nieve matutinos.

Recuerda que en #Santiago la temperatura actual es de 0.6°. ¡Abrígate bien y disfruta la #nieve! pic.twitter.com/SiDW9AxMOy — Carabineros de Chile (@Carabdechile) July 15, 2017

La plaza de San Fernando, Nevada. Muy bonita postal de la comarca de ensueño pic.twitter.com/leAuy15L59 — Volantina (@volantinaina) July 15, 2017

La nieve que este año cayó prematuramente en la cordillera de los Andes permitió a algunos centros de esquí del país abrir sus puertas a fines de mayo, antes de lo habitual.

"Esta promete ser una de las mejores temporadas de los últimos 30 años. Los pronósticos meteorológicos dicen que seguiremos teniendo nevadas, así que estamos absolutamente preparados para permanecer abiertos hasta fines de octubre", dijo Thomas Grob, gerente general del centro La Parva y presidente de la Asociación de Centros de Ski (Aceski).

La Subsecretaría de Turismo proyecta que este año llegarán un millón de esquiadores y más de 400.000 visitantes no esquiadores a los centros del país austral. Cerca del 60% de los visitantes son chilenos. Del 40% restante, la mayoría son brasileños.

