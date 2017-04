Una década prodigiosa: la música de los 80

La música de los 80 no hubiera sido lo que fue sin los artistas y las formaciones que formaron parte de ella. Fue una década musical que todavía muchos recordamos como única, con canciones que han pasado a la historia y todavía hoy suenan en todas las emisoras musicales.

Muchos aficionados y admiradores de la música de los 80 consideran a esta una de las mejores décadas de la historia de la música. En ella se formaron muchos géneros musicales, como el techno o el electro-pop, con mucha influencia en la música que escuchamos hoy en día.

¿Qué artistas marcaron la música de los 80?

La lista es muy larga, pero hay algunos que son imprescindibles, por su elevada repercusión a nivel mundial: The Police, Duran Duran, Bon Jovi, Queen, Michael Jackson, Madonna, George Michael, Whitney Houston, U2, Genesis, Depeche Mode, Bruce Sprinsteen, Bryan Adams, Elvis Costello, R.E.M., Van Halen, The Cure, Phil Collins, y muchos otros.

Madonna

Una de las grandes estrellas del firmamento musical. Aunque muchos otros dejaron su huella en la música de los 80, Madonna sentó las bases para ser reconocida como la “reina del pop”, en todos los años siguientes. Una excelente artista, con un estilo que sorprende continuamente, innovadora y completa, que acompaña a la música su imagen y personalidad.

Michael Jackson

La popularidad de Michael Jackson, su música, su forma de bailar, hicieron de él un icono en todo el mundo. En la actualidad todavía es considerado por muchos el mejor artista de todos los tiempos. Además, su disco “Thriller” es el más vendido de la historia.

Prince

Prince es otro de los grandes personajes de la música de los 80, entre otras cosas gracias a su gran carisma y a su versatilidad en el mundo de la música. Se dice que hubiera ocupado el primer puesto del pop a nivel mundial, si Michael Jackson no hubiese existido.

Whitney Houston

Hay muchas mujeres estrellas de la música de los 80 además de Madonna. Entre ellas destaca Whitney Houston. Su depurada técnica vocal, junto a su maravillosa voz, justificaron los discos de platino que consiguió.

Queen

Una banda formada en la década de los 70, pero que tuvo su mejor momento a lo largo de los años 80. Los temas de Freddie Mercury y de Queen nos acompañan todavía en la actualidad, en muchos casos convertidos en auténticos himnos.

U2

Los irlandeses nacieron como grandes estrellas de lo que era la música alternativa en esa época. El paso de los años les fue transformando, de un estilo rockero mezclado con punk, a un pop dinámico, electrónico, lleno de mensajes sociales y políticos.

Movimientos musicales de la música de los 80

El grupo “College Rock” se autodenominaba a sí mismo “música independiente”, sonando en radios universitarias. Este género sería más tarde lo que hemos conocido como Alternative Rock.

El sonido de los sintetizadores fue siendo muy importante en la música de esta época. En torno a este instrumento fue creándose un estilo conocido como Sinth Pop, y surgiendo grupos como Depeche Mode, New Order, The Buggles, Ultravox y Alphaville entre muchos otros.

Otro potente movimiento musical que comienza a formarse en la década de los 80 es el Heavy Metal. Desde la década de los 70 llegaban con fuerza Led Zeppelín y Black Sabbath. A ellos se fueron uniendo Iron Maiden, Def Leppard, Motorhead y Judas Priest entre otros.

El sonido “Thrash” arrancaba con sus guitarras y las baterías montadas a doble bombo. Un claro ejemplo de ello es Metallica con su disco “Kill ‘Em All”, editado en 1983.

La nueva era del videoclip y la MTV

Con unos pocos vídeos musicales que iban alternándose una y otra vez, la poderosa MTV sale a escena en los años 80.

MTV abría sus puertas al mundo un día 1 de Agosto de 1981 y el primer video que vió la luz fue “Killed The Radio Star“, por la banda “The Buggles“.

Fue la imagen asociada a la música, un mayor aporte de popularidad para muchos artistas, bandas y sellos discográficos. Se trataba de utilizar la imagen para el éxito, nuevas propuestas de marketing y muchas veces hasta de nuevas formas de componer música.

España y la música de los 80. La movida madrileña

La democracia había llegado a España y con ella la libertad para componer y para expresarse. La influencia de las mejores bandas internacionales del momento impacta en muchos grupos españoles recién formados, como Kaka de luxe, Alaska y los Pegamoides, (después Alaska y Dinarama), Radio Futura, Nacha Pop, Los Secretos, y muchos otros.

Este movimiento español traspasó el espectro musical, llegando a cualquier tipo de arte ya fuera cine, literatura, fotografía, televisión o pintura.

Canciones imprescindibles de la época

Año 1980

Pecos, “Háblame de ti”

Andy Gibb, “Desire”

Tequila, “Dime que me quieres”

Miguel Bosé, “Morir de amor”

Año 1981

Queen, “Another One Bites To Dust”

Tequila, “Salta”

Tino Casal, “Champú de huevo”

Año 1982

Imagination, “Just an Illusion”

Alaska y los Pegamoides, “Bailando”

Mecano, “Me colé en una fiesta”

The Alan Parsons Project, “Eye In The Sky”

Año 1983

Mike Oldfield, “Moonlight Shadow”

Tino Casal, “Embrujada”

Mecano, “Barco a Venus”

Año 1984

La Unión, “Lobo-hombre en París”

Michael Jacson, “Thriller”

Stevie Wonder, “I Just Called to Say I Love You”

Alaska y Dinarama, “Cómo Pudiste Hacerme Esto A Mí”

Pimpinela, “Olvídame y pega la vuelta”

Año 1985

Hombres G, “Venezia”

Alaska y Dinarama, “Ni Tú ni Nadie”

Miguel Bosé, “Amante Bandido”

Baltimora – “Tarzan Boy”

David Bowie y Mick Jagger – “Dancing In The Street”

Año 1986

Europe, “The Final Countdown”

Ana Belén y Víctor Manuel, “La Puerta de Alcalá”

Alaska y Dinarama, “A Quien le Importa”

Lionel Richie, “Say You, Say Me”

Gabinete Caligari – “El calor del amor en un bar”

Año 1987

Los lobos, “La Bamba”

U2, “With or Without You”

Desireless, “Voyage Voyage”

Rick Astley, “Never Gonna Give You Up”

Duncan Dhu, “Jardín de Rosas”

Año 1988

Duncan Dhu, Una calle de París”

Hombres G, “Suéltate el pelo”

Tino Casal, “Eloise”

Pet Shop Boys, “Always on My Mind”

Álex y Christina, “¡Chas! Y aparezco a tu lado”

Año 1989

Loquillo y los Trogloditas, “Cadillac Solitario”

Kaoma, “Lambada”

The Refrescos, “Aquí No Hay Playa”

Madonna, “Like A Prayer”

Technotronic featuring Felly, “Pump Up the Jam”

