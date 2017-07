¿Una COPIA? El vestido que usó Rihanna es idéntico a uno que Verónica de la Canal diseñó hace un año

El pasado lunes, Rihanna asistió a la premiere de Valerian, película en la que interpreta un papel especial como la princesa Bubble, un alienígena que cambia de forma conocido como glampod.

La cantante de Work lució un vestido estilo princesa de color rosa de Giambattista Valli pero parece que éste no es el único ejemplar. El diseño resultó ser muy parecido a uno al otro lado del mundo, en la Argentina.

Brenda Asnicar pubicó en sus InstaStories imágenes del atelier de Verónica de la Canal y descubrió un vestido igual al que usó Rihanna para la premiere.

“Siempre un paso adelante”, escribió la actriz argentina en sus Stories de Instagram.

En una entrevista, Verónica de la Canal manifestó: “Yo lo hice hace un año, podés constatarlo en los desfiles de la temporada pasada. No tengo ni idea de quién es el vestido que uso Rihanna, Brenda (Asnicar) lo subió hoy porque estábamos juntas y justo me mandaron esa foto para mostrarme que era igual a mi vestido. Me pareció divertido… ¡Siempre me dicen que soy adelantada, que tengo que estar en Europa, que soy avant garde… Me halaga”, contó la artista.

Fuente: Revista TKM Argentina

