Un puñado de películas interesantes, pero sin tanques para mover la taquilla

PREVISIONES PARA EL FIN DE SEMANA

Seguramente el próximo fin de semana, más allá del feriado del lunes 1º de Mayo, no tendrá la misma fuerza que los últimos dos. Es natural: el próximo jueves no se estrena ningún tanque que pueda mover la aguja de la taquilla, lo que implica básicamente ue Rápidos y Furiosos 8, quizás con unas 300.000 entradas vendidas en todo el período, habrá de mantenerse al tope de las recaudaciones. La semana siguiente sí tendrá competencia con Guardianes de la Galaxia Vol.2, pero esa ya es otra historia.

Así las cosas, hay una película que seguramente sume mucho público, la argentina Los padecientes. Dirigida por Nicolás Tuozzo (Próxima salida), protagonizada por Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez y basada en un best seller de Gabriel Rolón, es casi indudable que habrá de congregar mucho público, aunque difícilmente más que la saga automotriz. Depende de muchos factores, pero seguro se encontrará entre los primeros cinco puestos.

Algo parecido puede decirse de la estadounidense Mío o de nadie, donde la ex de un hombre con nueva pareja se obsesiona hasta la violencia. Thriller de suspenso con Katherine Heigl y Rosario Dawson, tiene el atractivo de tema y elenco como para figurar en el top ten.

La promesa es una coproducción entre los EE.UU. y España que toma una historia de triángulo amoroso para narrar la caída del Imperio Otomano y, sobre todo, el genocidio armenio. Con elenco importante (Oscar Isaac, Christian Bale), también tiene potencial para estar entre lo más visto de la semana.

Y también tiene potencial La posesión, extraña película de terror sudafricana donde un grupo criminal rapta a una joven que resulta ser una especie de demonio. Estas películas tienen un público fiel y funcionan siempre en su primer fin de semana.

Se agregan la brillante y extraña Personal Shopper, del francés Olivier Assayas y protagonizada por Kristen Stewart, y la argentina La hija, drama extraño situado en un contexto rural y decadente. Y, de paso, es el final del Bafici, que suele congregar a mucho público y el domingo proyectará la selección de filmes ganadores.

