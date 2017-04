AUTOS / MOTO GP Un principiante

El tricampeón Marc Márquez vuela con su Honda pero no tiene licencia para manejar por la calle.

El catalán estuvo tres horas en Buenos Aires antes de embarcarse para Santiago del Estero. (Foto: Jorge Sánchez)

Por: Alejo Iriart @IriartAlejo

airiart@ole.com.ar

Marc Márquez siempre está sonriente. Ni siquiera las 13 horas de avión que soportó para llegar a la Argentina lo malhumoran. El paso por Buenos Aires fue muy corto porque rápidamente debió volar hacia Termas de Río Hondo, donde mañana arrancará la segunda cita del Mundial de motociclismo. El catalán de Cervera es el piloto más joven de la historia en conquistar un título de la categoría reina (en el 2013, con 20 años y 266 días) y hoy, a los 24 años, ya tiene tres. “Correr en motos es una pasión para mí. Lo es todo”, confiesa Márquez, quien empezó a competir a los seis en enduro y nunca más se bajó de la moto. Antes de embarcarse para Santiago del Estero, donde ganó las carreras del 2014 y 2016, Márquez charló mano a mano con Olé .

-¿Dentro de esa pasión, qué es lo que menos te gusta de tu trabajo?

-Viajar, eso lo odio. Todo lo que es moverme me cansa. Se pierde mucho tiempo en los aeropuertos y en los aviones.

-¿Alguna vez hiciste la cuenta de cuántos días al año estás en un avión o en un aeropuerto?

-Jamás, porque no quiero estresarme más, jaja. Pero si me tengo que mover para subirme en una moto, no me importa dar la vuelta al mundo.

-Algo que sorprende de los pilotos de motociclismo es que corren hasta estando fracturados. ¿Cómo hacen?

-Es un poco el valor. Y en el momento de la adrenalina muchas veces te olvidás del dolor y de la lesión. También es cierto que un futbolista se rompe un pie y estará de baja porque en definitiva los pies son fundamentales. En moto te fracturás la clavícula derecha y lo podés suplir apoyándote más en la izquierda.

-¿Qué sensación se vive arriba de una moto a 340 km/h?

-Si bien vamos con el casco, el aire se siente mucho. Cuando te levantás en una frenada, el golpe de aire es muy fuerte. Igual la sensación en un circuito es menor que en una carretera, donde todo es mucho más estrecho, tenés las líneas, los árboles, los guardrail…

-¿En tu casa andás en moto o preferís el auto?

-El auto, porque no tengo la licencia para moto. Justo estoy por tramitarla pero tengo que pasar el examen. A los 18 años saqué el de coches y me quedé con ése. Y en motos ya ando en los circuitos. Pero para ir por la ciudad, la moto es más práctica.

-Acá, cuando sacás la licencia, te dan un papel con la P de principiante, ¿allá hay algo así?

-Es una L y tendré que llevarla, jaja. Lo usaré en el casco.

-A los 24 años y con tres títulos de MotoGP seguís viviendo con tus padres y tu hermano. ¿Por qué?

-Para qué vivir solo si ya voy a tener tiempo en la vida. En casa estoy bien, me cocinan rico y pongo la ropa sucia en un cubo y aparece limpia en la habitación, jaja. Lo voy a estirar hasta que mi madre me eche de casa.

-Tu hermano Alex corre en Moto2, ¿cómo te imaginás corriendo con o contra él?

-Es uno de los sueños que tengo. Será muy lindo. Intentaré ayudarle en todo lo que pueda para que llegue y, una vez allí, no será un rival normal.

