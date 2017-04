Un planeta impreso en 3D

“Donald Trump podría construir su muro de forma mucho más rápida, barata, y ecológica”. Ma Yihe ríe, pero no bromea. “Solo tendría que encargárnoslo a nosotros. Se ahorraría en torno al 40% del presupuesto y estaría listo en cuestión de meses”. Ma es fundador y presidente de Winsun New Materials, una empresa china que no esconde su enorme ambición. Imprimimos el futuro de la arquitectura, dice su eslogan. Y no parece un farol: en 2008 se convirtió en la primera compañía que utilizó una impresora 3D para construir un edificio y, desde entonces, sus proyectos han ido ganando envergadura.

Seguir leyendo.