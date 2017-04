Inicio

VELEZ 1 – BOCA 3 Un partido para grabar

Pavón fue protagonista en la previa y en la cancha: tras grabarse de madrugada en la concentración, metió un gol, dio dos asistencias y fue la figura del equipo. Top.

Un partido para grabar

Pavón acaba de meter el tercero, el que liquidó el partido cuando Vélez se había puesto 1-2. ¿Cómo lo festeja? ¡Parece que estuviera fumando!

¡Mirá el resumen de la victoria de Boca!

Guillermo se refirió a la polémica foto de Pavón y Silva

La palabra de Guillermo Barros Schellotto.

Fue el gran protagonista de la previa y la gran figura del triunfazo de Boca. Un video suyo filmándose en el baño de su habitación en el Hotel Madero, donde el plantel se concentró, en la madrugada del domingo, presuntamente fumando un cigarrillo junto a Jonathan Silva, su compañero de pieza, lo dejó en el centro de la escena. Un partido para grabar y dejar guardado durante mucho tiempo provocó que su nombre siga siendo Trending Topic en las redes sociales, y hoy sólo se hable de él. No tanto de su supuesta macana, sino de su fútbol, sus goles y sus asistencias. Cristian Pavón vivió un domingo agitado. Por la mañana, cuando comenzaron a trascender las primeras capturas de su transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram (en ninguna llega a verse un cigarrillo ni nada que se le parezca), muchos lo daban fuera del equipo e, incluso, los más aventurados, también fuera del club. Pero en la charla técnica de la tarde supo que sería titular y por la noche jugó uno de sus mejores partidos desde que es futbolista de Boca: asistió a Benedetto y a Peruzzi en los primeros dos goles del equipo y selló la victoria al toque de que Vélez marcara el descuento. ¡Hasta pareció celebrar llevándose un cigarrillo a la boca! “No tengo redes sociales, yo me guío por lo que veo, toco y vivo diariamante. Ustedes (por los periodistas) saben cuál es el comportamiento que me gusta. Sé que salieron algunas cosas, pero no investigué ni voy a investigar”, dijo Guillermo, aunque luego aclaró que no descarta charlar con los jugadores involucrados en el video y preguntarles qué fue lo que pasó. Jugadores que, dicho sea de paso, a esa hora (cerca de la 1:15) debían haber estado descansando…

Guille esquivó el tema y pidió hablar de fútbol. Pero en la cancha Pavón también se robó todas las miradas. Porque el cordobés de 21 años -y una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares- podrá no ser del todo constante en el juego, tener un partido bien, otro más o menos, y otro decididamente malo. Pero aparece cuando tiene que aparecer y en los últimos partidos fue determinante para este momento de Boca. Le metió un golazo a San Martín (ayer casi hace uno igual), habilitó a Benedetto en el tanto del 1-0 a Defensa y anoche repitió la fórmula con el Pipa y con Gino. Luego, lo remató con el 3-1. Vos, fumá…

