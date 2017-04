Un muerto por las lluvias y 580 mm caídos en San Luis del Palmar

María, del Paraje Empedrado Limpio de la Cuarta Sección de San Luis del Palmar, contó la terrible situación que está viviendo “no estamos muy bien, estamos inundados, hay puentes bajo el agua, un chico murió electrocutado, no estamos bien”. “Hace casi un mes que estamos así, totalmente aislados” enfatizó. “Necesitamos botes, canoas, medicamentos, mercaderías, nuestros animales están inundados” remarcó.

“Estamos totalmente aislados, tenemos una entrada del lado de una pareja, de San Luis del Palmar y de Mburucuyá, totalmente inundado” manifestó.

“Estamos en la cuarta sección de Empedrado limpio, abarca varios parajes son más de 250 familias más o menos” contó.

“El chico iba en un bote para salir del lugar, vino a visitarle a la mañana por semana santa, se fue a hacer compras, tocó un cable con el remo del bote y se electrocutó” relató.

Asistencia

“Anduvo el intendente, pero si el poblador no sabe que va a estar en intendente no podemos salir a recibir la ayuda” mencionó.

“Tenemos chacras de consumo familiar que están bajo agua, la mandioca y la batata ya se fundieron, y los animales están bajo agua, ahora están en el monte” contó.

“Necesitamos ayuda de la provincia, de la municipalidad no hay nada” remarcó María, la vecina. (Radio Dos)

