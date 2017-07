Un menor de 12 años asegura haber matado “a un transa” por droga

En Neuquén el nivel de penetración de la telefonía móvil sobrepasó el 100% en el primer trimestre del año. Esto significa que en la provincia hay más de un celular por persona, según el último informe publicado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Las pantallas salen de las casas, se cuelan en las calles, viajan en colectivo y llegan a las escuelas.“Los chicos ahora están acostumbrados a trabajar con la tecnología. Si bien no hay que dejar de lado al libro, la información no es tan textual sino que en realidad la reciben por otro tipo de canales, aplican todos los sentidos”, aseguró Carina Fracchia, profesora de la facultad de Informática de la UNCo. Junto con Nadina Martínez Carod están a cargo del proyecto de extensión sobre realidad aumentada que se desarrolla en ocho escuelas primarias de Neuquén y Río Negro, y que este año incorporó la realidad virtual. En ambos usan dispositivos como tablets y smartphones en colegios públicos y privados.Las profesoras logran que los estudiantes se sumerjan con un buzo en las profundidades del océano, vayan a París, o vean las células de una vaca sin moverse del aula. Adquirieron visores de cartón en los que colocan los celulares y que funcionan como verdaderas gafas de realidad virtual. “Esto te da la posibilidad de generar experiencias más inmersivas”, destacó Fracchia.Desarrollaron con software libre juegos de preguntas y respuestas sobre fauna y monumentos de la ciudad, cuyos interrogantes se resuelven a través de un lector de código QR que se descarga en cualquier dispositivo. También hicieron dados en los que cada uno representa un elemento de la tabla periódica y que al colocarle por encima una tablet, revelan su composición (alerta spoiler: además muestra resultados de las combinaciones como la del hidrogeno y el oxígeno donde brota el agua, un flash).“Nuestro objetivo principal es la capacitación de los docentes para que ellos puedan, con los recursos que tienen, hacer uso de esa tecnología, no limitarse al vídeo. La idea no es solo motivar, sino que es aprender un contenido que tal vez sea difícil de trabajar con los recursos tradicionales”, explicó Fracchia.Lejos de una mirada apocalíptica, la profesora se mostró a favor del uso de los dispositivos: “el docente participa de la actividad y controla el uso del recurso. Tiene que guiarlo. Vos orientas lo que tienen que hacer, nosotros hacemos hincapié en la fuente de información a la que ellos acceden. Vos cuando le decís a un alumno ‘busca información’ también tenés que darle convenciones o pautas para que esa búsqueda sea en fuentes confiables y un lenguaje pertinente.”La escuela primaria N°183 de Neuquén capital es una de las que participa del proyecto. Al establecimiento asisten 329 chicos en ambos turnos. “La posición de la escuela es avanzar en todo lo que es la parte tecnológica. Está dentro de lo que es la enseñanza, no reemplaza, pero es un aporte importante dentro de las escuelas, no lo tenemos que ver como un ‘cuco’ sino como algo que nos brinda nuevos espacios en esta nueva era”, señaló la directora Azucena Iraira.