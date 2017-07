Un fiscal le dio 48 horas a De Vido para que aclare lo del “carpetazo”

El fiscal federal Carlos Rívolo inició una investigación para determinar si el ex ministro kirchnerista Julio De Vido amenazó con un "carpetazo" al gobierno nacional, en el marco de la causa en la que se lo investiga por el supuesto desvío de fondos de obras en la mina de Río Turbio, en Santa Cruz, y lo emplazó a que aclare la situación en un plazo no mayor a 48 horas.

"Las declaraciones que tenemos son supuestos dichos del ex ministro De Vido ante ciertos testigos en un pasillo, que publicó el periodista Marcelo Cantón (en el diario Clarín el lunes) luego de haber mantenido un 'on' con él", explicó hoy el fiscal.

En declaraciones a radio Mitre, Rívolo señaló que el plazo de 48 horas es para que la investigación que abrió "tenga determinada velocidad" y resaltó que "más que eso, no puede demorar, porque son los propios dichos. Debe decir sí o no".

"Que el Gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas que vincularían, a Franco Macri con Ricardo Jaime y a Nicolás Caputo con José López", publicó el lunes el diario Clarín en una nota en la que afirma que De Vido desafió a diputados de la oposición, una vez conocido el pedido de desafuero y detención del fiscal Carlos Stornelli .

"Desde el punto de vista técnico, no tenemos acreditado que sean los dichos de De Vido. Tampoco tenemos los testigos frente a los cuales los dice, no han aparecido hasta el momento, y supuestamente serían algunos colegas de la oposición", sostuvo hoy Rívolo. "Tranquilamente puede decir que no dijo nada de esto y queda ahí, hasta que alguien pueda rebatirlo a los efectos de tener testigos frente a la fiscalía", añadió.

Por último, y tras aclarar que el plazo rige desde hoy, Rívolo advirtió que De Vido "va a tener mucho cuidado" si realmente confirma los supuestos dichos porque "claramente sería un imputado si tuvo actuación en un pase espurio de dinero entre cuentas".

