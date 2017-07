Un drama juvenil sobre una noche de sexo y una obsesión peligrosa

Netflix agrega a su colección de películas dramáticas su más reciente producción original, You Get Me. El drama juvenil con mucho suspenso cuenta la historia de Holly, una joven decidida a mantener un romance con Tyler. Pero en la realidad lo único que los ha unido comenzó y terminó la mismo tiempo: un encuentro apasionado y fugaz.

You Get Me nos introduce en la trama con el personaje de Tyler, quien vive perdidamente enamorado de su novia Ali. Tras una fuerte discusión sobre el sexo entre ellos, él cambia el futuro de su relación: cegado por su ira, Tyler pasa una noche inolvidable con Holly, una chica que vive su sexualidad al máximo.

Tyler no sabe que Holly es una estudiante nueva que se ha incorporado a su escuela. Cuando lo averigua, ella ya ha creado un plan para mantener una relación con él, convencida de que son el uno para el otro. Al enterarse que Tyler y Ali han retomado su relación, Holly se enfurece y grita a los cuatro vientos su encuentro casual, del que resultó un embarazo.

La cinta fue dirigida por Brent Bonacorso y cuenta con las actuaciones de Bella Throne, Halston Sage, Taylor John Smith, Nash Grier y Anna Akana.

Información técnica

Duración: 1 hora y 30 minutos

Dirigida por Brent Bonacorso

Protagonistas: Bella Thorne, Halston Sage, Taylor John Smith, Nash Grier y Anna Akana

Lenguajes disponibles: inglés (idioma original) y español (subtitulado y doblada)

Recomendada para los amantes de películas como Ciudades de papel y The Duff

