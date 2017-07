Casa Gervasio es una gran atracción turística. Las críticas locales son muy buenas y, por lo general, los consumidores están muy satisfechos con el producto. Pero hubo un cliente que dijo no tener una buena experiencia en el lugar y, cuando dejó su crítica en una página de Internet, el criticado termino siendo él.

“La comida no está mal, pero nos pareció muy mal que un niño de 15 años no pudiera elegir un menú de niños. Vino la señora y nos dijo que podía comer lo que quisiera, pero le cobraba como un adulto. Sabíamos que en el pueblo no se podía comer porque estaba lleno, sino nos hubiéramos ido de inmediato. Para no volver. Una decepción“, relató en TripAdvisor.

El gerente de Gervasio vio la crítica y no dudó en responderle: “Hola, yo cuando tenía 15 años me comía medio conejo para almorzar. Un saludo“.

El comentario recibió el apoyo de muchos lectores. Y es que hay que admitirlo, ¿qué persona de 15 años come como un infante?

VER MÁS: Lo más tierno del día: le contó a su abuela que quedó en la Selección argentina y la reacción de ella te hará llorar

La entrada Un cliente se quejó porque no le dieron un menú para niños y el bodegón le respondió aparece primero en TKM.



Fuente: Informacion General – Revista TKM Argentina

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo