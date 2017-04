Un camión varado causó descontrol vial en 3, 51 y 53

18 de Abril de 2017 | 12:29

Una vecina de calle 3 entre 51 y 53 puso el grito en el cielo cuando al intentar salir de su casa, ayer a mediodía, se encontró con un camión que estaba frenado en medio de la calle y que restringió no sólo la salida de su garage sino que obstruyó el paso de otros vehículos.

La damnificada comentó que la presencia del rodado tuvo que ver con un edificio en obra en esa cuadra.

"Encima el chofer no estaba, por lo tanto no había forma de correr el camión. Yo entré en desesperación porque tenía que ir a buscar a mi hijo al colegio, además trabajo. Tenemos horarios que cumplir y a ellos no les interesa nada, para colmo no había ningún agente al que recurrir ", protestó la mujer.

Y agregó que "finalmente llegué al colegio, pero tarde, y justo había dos inspectores a los que les comentó la situación que viví. La respuesta fue: 'Hacemos lo que podemos'"

Leer mas