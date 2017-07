Un alumno de un colegio de Villa Ballester se suicidó tirándose del balcón y dejó una desgarradora carta de despedida

Un alumno de 17 años se suicidó, tirándose del tercer piso de la Escuela N°2 Alemania, Villa Ballester, este lunes. Fue llevado de urgencia al hospital, pero terminó muriendo al llegar a la institución. Se trataba de un estudiante de quinto año, que, al parecer, se había peleado con su novia, del mismo colegio. Dejó una carta, que conmovió a todos.

El estudiante en cuestión salió abruptamente del aula, esta mañana, y pidió que lo dejaran solo por un rato. Finalmente, se tiró del balcón del tercer piso de la institución, en donde hay un patio interno, con alumnos.

VER MÁS: Un tiburón atacó a un turista en una playa de Miami y terminó en el hospital

Antes de suicidarse, dejó una carta escrita, a la cual el medio Infobae pudo acceder. Es conmovedora y hace alusión a la canción “Dark on me” de la banda Starset. Acá la carta completa:

Tal vez… las personas deben ser consideradas como objetos (no menciono que sean tratados así). Los objetos, ni nada es nuestro, ni siquiera nuestro cuerpo porque al irte no te irás con él. “Vida”; “vivir” es lo que representa algo cuando tiene decisión propia, cuando siente que algo anda bien o anda mal. “Muerte!; “morir”, vendría a ser el cuerpo como objeto.

Cuando te golpeás, un estímulo viaja para alertarte que algo estás haciendo mal. Si no tuviéramos el sentido del dolor no nos daríamos cuenta de nada. …El dolor te ata a la vida; nos ata a cada uno de nosotros; (las personas nos implantan ideas plantadas en ellos mismos para que vayamos por el mismo rumbo). No quiero asemejar que la muerte debería llevarte… (la tinta se acaba)

ADIÓS… Jamás tuve el valor de decir qué tan hecho mierda estaba. Hoy me desespera saber que mi sueño se cumple. Si sabrás, me late muy fuerte el corazón y lo hizo al instante de caer. Cerré los ojos y me despedí. Quiero que valoren a los que los rodean. Quiero que cumplan lo que siempre desearon… este mundo no es para mí, yo no pertenezco y es hora de partir.

Tuve sueños… tuve esperanzas…pero fueron más los 10 motivos cometidos que los mismos cometidos. La “cura” de que continuara viviendo sería peor que la enfermedad y no quiero que así pase. Le agradezco a todas las personas que lucharon por lo que quisieron. Jamás volví a ser el mismo desde que supe que no debía nacer (me duele el estómago y siento ganas de devolver las pastillas ingeridas), ya se me fueron del cuerpo 5:53 a.m.

Siempre me sentí identificado con la canción “Dark on me”, “her last words”. Me habría gustado hacer tantas cosas… pero solo, sin nadie, disfrutar de un ambiente tan tranquilo. Haber vivido en comunidad, que me pongan normas fue lo peor que pudo pasarme. Hay personas que dicen “adiós” olvidando y hay otros que simplemente se van sin olvidar jamás.

Siempre me he sentido como una persona mayor, por eso me veía tan “sabio”. Siempre he querido morir, hay personas que también lo dejan, pero sólo es un momento. Un suicida regala sus objetos, lucha por un momento y abandona todo. Quemen mi cuerpo. No me recen. No me velen. Será un suplicio para mi alma. Simplemente déjenme quedar en cenizas. No le permitan a nadie ver esta carta. Me dijeron que si no sería yo iban a ser los demás así que debo hacerlo…

Video relacionado: comerciante asesinado en Villa Ballester

VER MÁS: 4 leyendas urbanas de Buenos Aires que te van a dar escalofríos

La entrada Un alumno de un colegio de Villa Ballester se suicidó tirándose del balcón y dejó una desgarradora carta de despedida aparece primero en TKM.



Fuente: Informacion General – Revista TKM Argentina

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo