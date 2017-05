Turquía le da un ultimátum a la UE para su adhesión

Erdogan, ayer, durante el acto de reincorporación a su antiguo partido. Foto: AP

ESTAMBUL.- Después de muchos años de negociaciones para entrar en la Unión Europea (UE), Turquía advirtió ayer que si el bloque de los 27 continúa con las trabas en los trámites de adhesión descartará la idea de incorporarse.

"Si la UE no abre nuevos capítulos de las negociaciones de adhesión, Turquía no buscará más formar parte del bloque", señaló el presidente Recep Tayyip Erdogan en un mitin político. "No hay otra solución si no se abren aquellos capítulos que no se abrieron hasta ahora. Si los abren, bien; si no lo hacen, adiós", amenazó.

Turquía es candidato a entrar en la UE desde 1999, pero las negociaciones, que tuvieron períodos de rápidos avances, están en punto muerto. El Parlamento Europeo decidió, en noviembre pasado, pedir la suspensión de las negociaciones de adhesión por lo que consideró el deterioro democrático en el país. Y la semana pasada los cancilleres del bloque advirtieron al gobierno de Erdogan que debe respetar los derechos humanos, condición ineludible para la admisión.

Erdogan dio su advertencia durante un acto en el que fue reincorporado como militante del AKP, partido del que se había dado de baja, por mandato constitucional, cuando fue elegido presidente.

Pero una reforma del 16 de abril pasado, promovida por él y su viejo partido, eliminó esa cláusula y le permitió reincorporarse.

"Hoy retorno a mi casa, a mi amor, a mi pasión. Este deseo se cumple luego de 979 días", clamó.

La reforma constitucional agregó una piedra al sinuoso camino de Turquía hacia la UE, por la concentración de poder que representó para Erdogan.

El canciller turco, Mevlut Cavusoglu, no pudo ingresar en Holanda en marzo pasado, cuando tenía previsto participar en un acto de apoyo entre la comunidad turca al referéndum que semanas después resultó positivo y habilitó la reforma.

"Si a uno de mis ministros no se le da permiso de volar, si no puede ingresar en Europa, debemos encontrar una respuesta a esta cuestión", dijo Erdogan en el acto de ayer.

La cancillería turca criticó, por su parte, la "falta de liderazgo" de la UE, lo que según el gobierno no le permite decidir qué posición tomar ante Turquía.

"A la UE le falta liderazgo. La UE tiene que decidir cómo tratar a Turquía y entonces podremos decidir si podemos tener un diálogo. Sin esto estamos perdidos", dijo, en una conferencia de prensa con medios extranjeros, el vicecanciller Kaan Esener. "Tienen que decidirse. Turquía mostró su voluntad, pero en el momento que vieron que era posible (…) de golpe la UE se asustó", agregó el jefe diplomático.

Las credenciales democráticas de Turquía se empañaron todavía más ante los ojos de la UE esta misma semana, al informar ayer el gobierno que en sólo siete días fueron arrestadas 2693 personas por sospechas de terrorismo.

Gran parte de los detenidos (2331) están acusados de vínculos con la presunta red golpista de Fethullah Gulen, un clérigo musulmán antiguo aliado de Erdogan.

Otros 238 sospechosos fueron detenidos en redadas contra supuestos afiliados al PKK, la organización separatista armada kurda, así como sospechosos de pertenecer a Estado Islámico (EI) y a grupos armados de extrema izquierda.

Ayer, Amnistía Internacional (AI), en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, exigió al gobierno de Erdogan la puesta en libertad de todos los periodistas detenidos en Turquía. "En ningún país del mundo hay tantos periodistas en la cárcel como en Turquía. Gran parte de la prensa libre está allí en prisión", sostuvo Markus Beeko, secretario general de AI en Alemania.

Según distintos conteos, habría entre 49 y 165 periodistas detenidos en las cárceles turcas. Más de 170 medios y editoriales han sido clausurados en el marco del estado de excepción impuesto por Erdogan tras el fallido golpe de Estado del año pasado.

Agencias ANSA y DPA

En esta nota:TurquíaUnión EuropeaRecep Tayyip Erdogan