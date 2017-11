Trump bloquea la fusión de dos gigantes: AT&T y Warner

Publicidad



El lunes el Departamento de Justicia anunció que había presentado una demanda ante la Justicia para bloquear la compra del grupo Time Warner por parte de AT&T, una adquisición anunciada unas semanas antes de las últimas elecciones presidenciales, el 22 de octubre de 2016, y valorada en unos 108.000 millones de dólares.

El gobierno de Trump, quien ya como candidato había prometido bloquear la fusión por considerar que el grupo resultante seria "demasiado grande", sostuvo que si la Justicia habilita la compra "dañará a los consumidores" porque aumentarán los precios.

DOJ’s lawsuit to sink AT&T-Time Warner deal is shortsighted in age of Amazon, Netflix https://t.co/QYj3x4VEy4 — CNBC (@CNBC) 21 de noviembre de 2017

AT&T maneja la segunda red inalámbrica del país y es la mayor proveedora de servicios de TV satelital y por cable. Time Warner, por su parte, posee HBO, CNN, TBS y otros canales, además de los estudios de cine Warner Bros. Según datos oficiales, AT&T obtuvo en 2016 beneficios por 163.000 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor empresa de telecomunicaciones en el mundo, mientras que Time Warner presentó en ese mismo período beneficios por valor de 29.300 millones, derivados de su presencia en más de 90 millones hogares del país.

What AT&T's Stephenson is getting wrong about DOJ's antitrust suit https://t.co/a91Ekt9KD8 — CNBC (@CNBC) 21 de noviembre de 2017

