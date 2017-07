TRISTEZA: murió Nelsan Ellis, el actor de True Blood

Hollywood está de luto. El actor estadounidense, que interpretó a Lafayette Reynolds en la famosa serie de HBO True Blood, falleció a los 39 años.

Según informó su manager a The Hollywood Reporter, “Nelsan falleció tras complicaciones por un fallo cardíaco”. “Fue un gran talento y siempre extrañaremos su presencia y sus palabras”, agregó.

Nelsan Ellis hizo su primera aparición en la serie de vampiros en 2008 y se quedo hasta el final, en 2014. Interpretó al cocinero de un restaurante local, un hombre muy carismático que podía ponerse en contacto con fantasmas.

En cine interpretó a Martin Luther King Jr. en The Butler, trabajó al lado de Viola Davis, Emma Stone y Octavia Spencer en The Help y se puso en la piel de Bobby Bird, en la película biográfica de James Brown, Get on Up.

Sus compañeros de True Blood se mostraron muy conmovidos por la trágica noticia. Joe Manganiello se manifestó a través de Twitter. “Destrozado hoy por la pérdida de mi amigo y compañero de reparto Nelsan Ellis. Fue una hermosa persona y un pionero, un artista único en su tipo”, dijo el actor.

