Tristeza en la Premier League: murió Bradley Lowery, el fanático de 5 años de Sunderland

Murió Bradley Lowery, un nene de cinco años que padecía un cáncer terminal, y que se había sido conocido en la Premier League. Ultra fanático de Sunderland, sus padres hicieron que pudiera conocer a su ídolo, Jermain Defoe.

A través de un comunicado especial, los papás contaron que, después de una larga lucha contra la enfermedad incurable, falleció su pequeño, en sus brazos. Había conocido a Pep Guardiola y a varios equipos enteros del campeonato. Todos le brindaron su apoyo y le dieron el pésame a su familia.

.@Bradleysfight The Lads loved catching up with him ???? pic.twitter.com/43CZkEPbFo

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 9, 2017