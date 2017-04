NOTICIA

Publicado el 14.04.2017

Tresor desvela sus tres próximas referencias El legendario sello berlinés Tresor Records ha desvelado sus planes para los próximos meses en formato EP.

El primero de los tres lanzamientos que han sido anunciados es obra de Terrence Dixon que saldrá a la venta el próximo 19 de mayo coincidiendo con su participación en la fiesta que Tresor organizará en Detroit el próximo 27 de mayo.

El segundo EP lleva por título Air y es obra de uno de los últimos fichajes del sello berlinés, Claudia Anderson (en la foto), que apareció recientemente en el recopilatorio Dreamy Harbor con su tema Phase. Su nuevo EP está compuesto por cuatro cortes y llegará a finales de junio.

Por último, el 14 de julio verá la luz un nuevo fruto sonoro de Borderland, el proyecto que comparten dos leyendas de la electrónica como son el norteamericano Juan Atkins y el alemán Moritz Von Oswald. El EP está compuesto por dos temas de la pareja y un remix de Carl Craig.

Terrence Dixon – Like A Thief In The Night EP (Tresor.294)

Fecha de lanzamiento: 19.05.2017

A1. Frequencies Different

A2. Confusion Of Another Kind

B1. Like A Thief In The Night

B2. The Test Of Time

Claudia Anderson – Air (Tresor.296)

Fecha de lanzamiento: 30.06.2017

A1. Construct 1

A2. Construct 2

B1. Construct 3

B2. Construct 4

Juan Atkins & Moritz von Oswald present Borderland – Angles (Tresor.298)

Fecha de lanzamiento: 14.07.2017

A1. Concave 1

A2. Concave 2

B. Transport (Carl Craig Remix)

Más información:

Tresor: Web Oficial

