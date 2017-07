Tres jóvenes denuncian a policías por una golpiza

Tres jóvenes desmintieron a la Policía de Río Negro y denunciaron en fiscalía que uniformados los interceptaron al ingresar al predio de una vivienda y le propinaron golpes, dejando a uno de los jóvenes desvanecido con un traumatismo de cráneo y otro detenido sin explicaciones.

Ronall Lázaro Alfonso Camoeiras (21), Cristian Daniel Aguilar (18) y Marta Gallardo (27) relataron a la prensa lo sucedido el domingo cerca de las 7:30 de la mañana, cuando los tres regresaban a la vivienda de uno de los jóvenes al barrio El Frutillar.

Según indicaron al llegar a la vivienda de la joven, pareja del conductor de un Fiat Uno en el que se movilizaban, la mujer desciende del vehículo para abrir el portón de la casa y en ese momento llega la Policía que “nos grita que nos tiremos al piso, un policía rompe el vidrio del lado del conductor del auto, hacen bajarlo a él (el conductor), lo ponen de espalda y lo golpean”, indicó Gallardo.

Aguilar agregó que había descendido del auto y observó que un policía “golpeó con una cachiporra en la cabeza a mi compañero que cayó desmayado”.

El joven afectado por ese golpe destacó que quedó inconsciente por varios minutos y “me desperté cuando me llevaban en un auto al hospital”. Evidencia hasta hoy un corte e hinchazón en la cabeza, y un hematoma junto al labio, heridas que fueron constatadas por un médico y cuyo certificado fue presentado ayer en la Fiscalía 3 donde radicaron la denuncia.

La joven del grupo indicó que al observar a su novio desmayado “pedí que llamen a la ambulancia y me dijeron que no”.

Aguilar, el otro acompañante, dijo que “me sacan del terreno, me llevan a la calle, me esposan y me suben a un patrullero donde me golpean y me dicen que no diga a nadie”.

El joven que fue trasladado a la Comisaría 42, indicó que estuvo en la unidad policial desde las 8 hasta las 11:30 de la mañana y que nunca le indicaron los motivos de su detención. Tampoco fue informada su madre.

Los tres jóvenes indicaron haber sido golpeados por los policías y los certificados médicos fueron presentados a la fiscalía.

La información policial de este suceso difiere mucho de lo relatado y denunciado en fiscalía por los jóvenes. Según la Policía, los jóvenes circulaban en el vehículo realizando “maniobras indebidas” y fueron interceptados cuando se detuvieron en la vivienda de uno de ellos. Allí el conductor habría acelerado y embestido a una mujer policía y pisado con la rueda a otro agente. Además se informó que la pareja ingresó a la vivienda y desde el interior arrojaron piedras mientras que el tercer ocupante del auto fue demorado por una “contravención”.

José Roque Rodríguez, de la agrupación FTV-Miles, acompañó a los jóvenes en su denuncia y remarcó que “esto viene ocurriendo en los barrios, los casos de agresión a los jóvenes se repiten”.

También Norma Aguirre, de la misma agrupación y docente, remarcó que “es constante este tipo de casos por eso lo denunciamos como hace algunas semanas denunciamos que detuvieron a chicos al llegar a la escuela, pedimos que las autoridades hagan algo”.

Cabe recordar que varias organizaciones sociales denunciaron semanas atrás la reiteración de casos de violencia institucional hacia los jóvenes en el Alto.

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo